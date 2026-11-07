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Política
07 de noviembre de 2026 - 09:42

EE.UU. espera trabajar con Alliana y califica a Paraguay de socio estratégico y aliado

Pedro Alliana y Marco Rubio, sonrientes, se dan la mano en entorno formal, Alliana con traje oscuro y Rubio con traje gris claro.
Pedro Alliana y y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, días atrás en Asunción, tras la visita del alto funcionario a Asunción.

La Embajada de Estados Unidos reaccionó hoy con un comunicado para expresar su apoyo al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras la destitución de Santiago Peña. en un unánime juicio político en el Congreso. La administración de Donald Trump señala que “espera trabajar” con el nuevo mandatario y calificó la relación de “estratégica”.

Por ABC Color
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En comunicado, la Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) a cargo de Robert Alter, encargado de negocios, reaccionó luego de 12 horas sobre la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña destituido del cargo por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas.

Peña fue destituido en un unánime juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones. Inmediatamente, el exmandatario fue detenido por orden fiscal y actualmente recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

En su comunicado, la Embajada de EE.UU. expresó: “Paraguay es un socio estratégico, amigo y aliado de los Estados Unidos. Esperamos trabajar con el gobierno del presidente Alliana para avanzar los intereses de ambas naciones y pueblos”.

Lea más: Araico y Crusoe usarán energía de Itaipú para un centro de IA, confirma el MIC

Varios acuerdos en vigencia

El respado de la administración de Donald Trump a la gestión de Alliana no es un dato no menor. El país del norte fue hasta el último día del gobierno de Santiago Peña. Fue, de hecho, uno de los países que más visitó. El acercamiento produjo varios acuerdos bilaterales, como el acuerdo de cooperación militar SOFA, un acuerdo de compra de armamentos, un acuerod de cooperación en energía nuclear, acuerdos migratorios, entre otros.

En su último viaje a Washinton, Peña se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe,

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