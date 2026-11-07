EE.UU. espera trabajar con Alliana y califica a Paraguay de socio estratégico y aliado

En comunicado, la Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) a cargo de Robert Alter, encargado de negocios, reaccionó luego de 12 horas sobre la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña destituido del cargo por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas.

Peña fue destituido en un unánime juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones. Inmediatamente, el exmandatario fue detenido por orden fiscal y actualmente recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

En su comunicado, la Embajada de EE.UU. expresó: “Paraguay es un socio estratégico, amigo y aliado de los Estados Unidos. Esperamos trabajar con el gobierno del presidente Alliana para avanzar los intereses de ambas naciones y pueblos”.

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Varios acuerdos en vigencia

El respado de la administración de Donald Trump a la gestión de Alliana no es un dato no menor. El país del norte fue hasta el último día del gobierno de Santiago Peña. Fue, de hecho, uno de los países que más visitó. El acercamiento produjo varios acuerdos bilaterales, como el acuerdo de cooperación militar SOFA, un acuerdo de compra de armamentos, un acuerod de cooperación en energía nuclear, acuerdos migratorios, entre otros.

En su último viaje a Washinton, Peña se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe,