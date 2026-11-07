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Política
07 de noviembre de 2026 - 13:43

El cartismo hoy no tiene candidato y Baruja tiene el estigma del gobierno peñista, dice Varela

Juan Carlos Baruja y Santiago Peña.
Juan Carlos Baruja y Santiago Peña.

El senador colorado disidente Mario Varela afirmó que el cartismo actualmente no cuenta con un candidato presidencial y deberá “inventar uno”, debido a que Pedro Alliana deberá terminar el mandato y Juan Carlos Baruja arrastra el estigma del gobierno peñista, un factor que pesará fuertemente entre los electores colorados en la interna. Asimismo, advirtió que con la oposición unida, el 2028 será una batalla muy dura.

Por ABC Color
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Entrevistado en el programa No tiene Nombre de ABC TV, el legislador reflexionó sobre la destitución de Santiago Peña y señaló que su caso se configura como otro fracaso de los denominados outsiders, tal como ocurrió con Fernando Lugo en 2012, recordando que Peña fue presentado en su momento como una figura con “presencia” y “taquillero”.

Lea más: Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria

¿Por qué el cartismo se quedó sin candidato presidencial para el 2028?

Varela sostuvo que a nivel político partidario deberá haber una tregua en la ANR y que el fracaso del gobierno de Peña genera “un momento excelente para que Arnoldo Wiens fortalezca su capital político”, el cual —según indicó— no se basa en el dinero, sino en la credibilidad. Añadió que todos saben que el Partido Colorado “está muy golpeado” y que, frente a una oposición unida, las elecciones generales de 2028 plantearán un escenario sumamente complejo para la ANR.

Mario Alberto Varela Cardozo, con barba y gafas, está en discusión junto a dos hombres en un set bien iluminado.
Mario Alberto Varela Cardozo y otros dos hombres discuten en un programa radial de ABC Color.

En cuanto al cartismo, insistió en que el oficialismo prácticamente se queda sin postulantes, ya que Alliana deberá completar el periodo gubernamental: “Y ellos tendrán que inventar un candidato”. Sostuvo que actualmente ningún dirigente oficialista posee el perfil idóneo, incluido Baruja, quien al asumir un nuevo ministerio necesitará dedicarle todo su tiempo y concentración.

Estigma del gobierno de Santiago Peña que pesará sobre Juan Carlos Baruja

Ante los primeros nombramientos ministeriales, Varela advirtió que si el oficialismo ratifica en sus cargos a las mismas figuras de la administración de Peña, se tratará meramente de una “rotación”. Respecto a Juan Carlos Baruja, apuntó que, tras haber sido ministro de Peña y pasar a ser ministro de Alliana, “entonces no hay nada de cambio. Ojo con eso, porque hay que construir también en la percepción ciudadana credibilidad”.

Mario Alberto Varela Cardozo, con camisa de cuadros, sentado frente a un micrófono y laptop en un estudio con paredes amarillas.
Mario Alberto Varela Cardozo habla en un programa radial en un estudio iluminado con paredes amarillas.

Agregó que Baruja también carga con el estigma de haber estado estrechamente vinculado al entorno peñista. “Eso va a tener su peso en el electorado categórico. En el electorado colorado inclusive”, concluyó.

¿Qué pasará con la ANR y el rol de Pedro Alliana tras la destitución?

Por otra parte, Varela señaló que Pedro Alliana llega al poder con menos margen del que tuvo Peña y que asumirá la compleja tarea de reconstruir el daño causado a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y a la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP).

Lea más: A más del 50% de los clientes de Ueno ya se le acreditó el anticipo, según BCP

Advirtió que el gobierno de Alliana no puede reducirse a un “reacomodo de cargos y amigos”, y recordó que uno de los errores capitales de Peña fue no haber dialogado jamás ni con la disidencia ni con la oposición. “Ahí está el resultado: 78 a 0 y 44 a 0”, expresó en referencia a las votaciones en el Congreso que derivaron en su destitución.

Finalmente, anunció que una prioridad ineludible en el Parlamento será reponer todas las normativas que Peña flexibilizó en beneficio de su esquema, incluyendo la ley de “Puerta Giratoria”. “Yo creo que el cartismo debe entender que por el aislamiento y la falta de construcción dentro de un sistema plural es que cayó el gobierno de Peña. Peña se aisló con la plata y con el poder y terminó en la cuneta. Tiene que tomar nota Pedro Alliana”, sentenció.

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