El millonario y ostentoso esquema que tumbó a Peña: seis hechos clave

Un milagro financiero. Así puede definirse el crecimiento del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, en coincidencia con la llegada de Santiago Peña al Palacio de López. La captación de billones de guaraníes de plata pública, sumada a contratos estatales, abre sospechas sobre el ascenso de este conglomerado empresarial.

Los balances del propio grupo dejan al descubierto la red tejida en apenas dos años. De un poco más de 20 empresas en agosto de 2023, la estructura trepó a 39 firmas para finales de 2025, sin contar adquisiciones a través de prestanombres.

Ueno Bank, el ente financiero del conglomerado, logró capturar US$ 855 millones de fondos públicos y del IPS al cierre de setiembre de este año. Estos recursos actualmente se encuentran atrapados tras el proceso de resolución de la entidad.

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1. ¿Cómo fue el ascenso?

Hasta hace apenas 12 años, el Grupo Vázquez SAE simplemente no existía en el radar. En 2014, nació como sociedad FMVV SA (Federico Miguel Vázquez Villasanti), orientada inicialmente al rubro ganadero. Federico Miguel Vázquez era un completo desconocido en el mundo de los negocios. Su único antecedente familiar cercano era una pequeña casa de créditos llamada Credicentro Saeca, una firma de mínimo impacto que operaba fuera de la regulación del Banco Central del Paraguay (BCP).

En sus inicios, Credicentro incluso compartía oficina con Comercial Santa Catalina, en la zona del Mercado 4. Desde ese sitio, Víctor Vázquez (padre de Federico Miguel Vázquez) intentó sin éxito también incursionar en la venta de electrodomésticos en 1994 con la empresa Electrolar SA, un proyecto que naufragó luego por falta de respaldo.

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En 2015, FMVV SA empezó su incursión con tres establecimientos rurales, teniendo como único cimiento previo la Ganadera Marca Plancha, adquirida por el abuelo de Vázquez en 2001.

Entre 2014 y 2015, el crecimiento de FMVV SA fue prácticamente nulo, manteniendo a Credicentro como su principal apuesta. Sin embargo, en 2016 el grupo ejecutó sus dos primeras compras en el sector tecnológico, con la plataforma de comercio electrónico Hendyla y la red de pagos digitales Pagopar.

Para 2017, Credicentro absorbió a Crediplus SA, una financiera vinculada al entorno familiar de los Vázquez. En 2019, Credicentro concretó una emisión de acciones por G. 8.984 millones. La colocación fue inmediata y dejó huellas políticas. Una de ellas Santiago Peña.

En 2021, un intento de fusión de Credicentro con Financiera El Comercio fracasó ante las exigencias del BCP. Sin embargo, la estrategia no retrocedió debido a que, meses después, el Grupo Vázquez ejecutó un plan alternativo y adquirió de forma directa el 65% de las acciones de dicha financiera.

Al momento de esa millonaria toma de control, el cargo de vicepresidente de Financiera El Comercio era ocupado por Carlos Carvallo (hasta el lunes pasado presidente del Banco Central del Paraguay) y luego pasó a ser el presidente en la Financiera Ueno.

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El cambio de nombre

Un año antes de esta compra en 2020, FMVV SA había cambiado oficialmente su nombre a Grupo Vázquez, iniciando una fusión con Pasfin Saeca y LCR Saeca, disparando el capital autorizado a aproximadamente G. 700.000 millones. Las dos empresas absorbidas cargaban con un pesado historial de denuncias por presunta usura yestafa eincluso indicios de lavado de dinero.

Tras esta reestructuración nacieron IOIO Saeca (plataforma de comercio electrónico ) y la firma de cobranzas Vinanzas. Paralelamente, el Grupo Vázquez incorporó otras empresas tecnológicas, como Itti, adquirida mediante la conversión de deuda en acciones, consolidando su rol como brazo informático.

A su vez, Itti adquirió el 80% de Red Digital de Procesamiento (upay) y sumó a Impresión, Distribución y Logística SA (IDL SA). Para el año 2022, el Grupo Vázquez mutó sus marcas. Fue así que Credicentro pasó a llamarse Ueno Holding Saeca y Financiera El Comercio se transformó en Financiera Ueno. El grupo cerraba ese año con un stock de 15 empresas.

El verdadero despegue ocurrió apartir de 2023, en plena campaña presidencial y posterior asunción de Santiago Peña. El Grupo Vázquez cerró ese año controlando 24 empresas, es decir 9 firmas más que el año anterior en pleno proceso electoral.

2. Un total de G. 5,1 billones de dinero estatal

En julio de este año, mientras que el Estado retiraba sus recursos depositados en otras entidades financieras, Ueno Bank fue el único banco privado que registró un incremento significativo de liquidez estatal, mientras el BCP ya los investigaba. Las colocaciones le permitieron superar los G. 5,1 billones al cierre del séptimo mes del año.

La acumulación continua comenzó en septiembre de 2023 –un mes después de la asunción de Peña–, cuando la entonces Financiera Ueno recibió por primera vez G. 70.000 millones de la previsional en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

Cambiaron las reglas

La flexibilización de las normas internas del IPS entre 2023 y 2024 abrió el grifo para los millonarios depósitos en Ueno, eliminando criterios de seguridad, como morosidad, garantías y límites de colocación, según el patrimonio real.

Hasta entonces se imponía un tope basado en las declaraciones juradas de los bancos ante el BCP. Ninguna entidad podía recibir propuestas del IPS que superaran su límite de exposición patrimonial neta. También en julio, tras descubrirse la movida, desde la previsional admitieron que, durante la operativa,se violaron límites establecidos por ley.

3. Socios coparon licitaciones

Empresas ligadas al Grupo Vázquez acumularon al menos G. 229.000 millones (casi US$ 38 millones) en licitaciones adjudicadas por el Estado –vía Contrataciones Públicas– desde la asunción de Santiago Peña,a través de las empresas Itti, Technoma, Ueno Seguros, IDL, Uela/Discover PY e Inter-Express.

Entre agosto y diciembre de 2023 (solo cinco meses de gobierno) se registraron adjudicaciones por US$ 6,7 millones. Durante el 2024, la cifra fue de US$ 11 millones y, para el 2025, los contratos adjudicados llegaron a los US$ 16,9 millones. Hasta agosto de este año, se acumularon US$ 3,2 millones.

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Varios de los contratos se hicieron en medio de importantes cuestionamientos de otros oferentes por indicios de direccionamiento.

Esas sospechas cobraron sentido ayer, cuando se dio a conocer un “manual”para ganar megalicitaciones, hallado dentro de la mansión de Miguel Vázquez. El documento contiene muchos indicios de pliegos “acordados” entre Itti SAECA (donde Santiago Peña tuvo bonos) e instituciones del Poder Ejecutivo, principalmente, con la cartera de Gustavo Villate, ministro de Tecnología y primo de la primera dama, Leticia Ocampos.

4. Los dólares que aparecían en la casa presidencial

En septiembre de 2025, la denuncia de Luz Maribel Candado, exfuncionaria de Mburuvicha Róga, reveló uno de los episodios más delicados para el gobierno de Santiago Peña: la aparición de sobres con miles de dólares en efectivo dentro de la residencia presidencial ylas circunstancias en que ese dinero era manejado. Candado relató que en la residencia oficial se encontraron paquetes con dinero y que ella fue señalada por la desaparición de parte de esos fondos.

Uno de los sobres fue encontrado el 14 de octubre de 2024 por una persona del servicio de limpieza. Contenía unos US$ 100.000, según el relato. Otro paquete, hallado a finales de febrero de 2025, habría contenido una suma similar. En total, Candado habló de US$ 200.000 encontrados en efectivo dentro de la residencia presidencial.

El caso se hizo conocido como “Los sobres del poder” y puso en discusión el origen de esos recursos y las razones por las que circulaban sumas de esa magnitud en la casa del jefe de Estado.

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Visitas fuera de la agenda

Aunque Candado dijo desconocer de dónde provenía el dinero, aportó un relatorio de visitas que, según su testimonio, recibió Peña en fechas relacionadas con estos episodios. Señaló que algunas personas ingresaban a la residencia presidencial sin que sus encuentros aparecieran en la agenda oficial.

Entre los nombres mencionados figuraba Miguel Cardona, accionista de Comepar SA, empresa vinculada a la provisión del programa Hambre Cero. También identificó a Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez yfundador de Ueno Bank, quien esta semana quedó detenido tras el cierre de la entidad. La denuncia puso así bajo la lupa los encuentros privados de Peña con empresarios que tenían intereses económicos de gran magnitud en licitaciones públicas.

Civiles, al polígrafo

La denuncia de Candado salió a la luz después de que ella, su hermana Liliana, su hijo Fabricio y su esposo Hugo Romero fueran sometidos a pruebas de polígrafo. La exfuncionaria sostuvo que los procedimientos se realizaron tras la denuncia por la desaparición del dinero y que, posteriormente, todos terminaron desvinculados de sus funciones.

El ministro de Defensa, Óscar González, reconoció que personal militar realizó pruebas de polígrafo a cuatro civiles, aunque no se denunció formalmente el extravío del dinero. Pese a los reiterados intentos por obtener una explicación, Peña solo se limitó a hablar sobre su exfuncionaria y su destitución. Nunca aclaró públicamente el origen de los dólares ni las circunstancias en que llegaron a Mburuvicha Róga.

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5. La lujosa mansión en San Bernardino y los G. 3.548 millones de Ueno Bank

La lujosa residencia de verano de Santiago Peña en San Bernardino abrió otro frente de cuestionamientos sobre el patrimonio del entonces Presidente, el origen de los recursos utilizados para construirla y la relación entre sus declaraciones juradas y los documentos de la obra.

El 27 de enero de 2025, ABC Color publicó una investigación sobre la residencia de verano que Peña construyó en la zona de Ciervo Cua, San Bernardino.Las imágenes aéreas mostraban una propiedad ubicada en una de las colinas más altas de la Cordillera de los Altos, con una envidiable vista al lago Ypacaraí.

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Entre sus características se identificaron una piscina de borde infinito con apariencia de playa, quincho, dos niveles, amplios ventanales, mobiliario prémium, iluminación decorativa, trabajos de paisajismo y una fogonera de aproximadamente 48 metros cuadrados, con capacidad para 20 personas.

La residencia estaba dentro del barrio cerrado Jerusalem San Ber, un predio de 14 hectáreas, con caminos internos, cerco perimetral iluminado y garitas de seguridad.

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Construcción en terreno ajeno

Los registros catastrales y registrales señalaban que las 14 hectáreas donde se levantó la residencia figuraban a nombre de Walter Raúl Ruiz Maciel, exdirector jurídico de la Sindicatura General de Quiebras, y su esposa, Teresa Quevedo. Ruiz Maciel había adquirido el predio en octubre de 2022 por G. 500 millones. Peña, por su parte, consignó en su declaración jurada de agosto de 2023 que había comprado una fracción de 5.012 metros cuadrados, por G. 1.450 millones, mucho más de lo que pagó Ruiz.

El auxilio de Ueno Bank

Mientras Ueno Bank crecía en la captura de fondos públicos, Santiago Peña consiguió un salvavidas de G. 3.548 millones en mayo de 2024 para avalar la construcción de su mansión de verano. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el mandatario accedió a créditos de montos siderales liquidados en tiempo récord.

El “oxígeno” en dólares se estructuró a un plazo de 48 meses con un compromiso final de US$ 351.128 (capital más intereses), lo que exigía una cuota mensual de US$ 7.315 (unos G. 55 millones al mes, más que su salario).

La constructora Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez –suegro de Manuel Peña, hermano del expresidente–, confesó a la CGR que el contrato de obra por US$ 900.000 se firmó el 17 de octubre de 2023. Es decir, la constructora familiar levantó la estructura durante siete meses sin haber cobrado un solo guaraní.

En el examen de la Contraloría la justificación rozaba el descaro porque mientrasusó los US$ 300.000 para saldar parte de la cuenta acumulada con su entornofamiliar, habría utilizado los G. 1.300 millones restantes para colocarlos en un Certificado de Depósito de Ahorros (CDA) por un total de G. 1.500 millones dentro del propio Ueno Bank, que paralelamente captaba millonarios fondos públicos.

6. El “Santi tour” y su despilfarro en viajes

Desde el inicio de su mandato, en agosto de 2023, los viajes internacionales de Santiago Peña y su gabinete se convirtieron en una de las críticas más recurrentes desde distintos sectores.

El mandatario defendía sus viajes con el argumento de que buscaba generar oportunidades de negocios y posicionar a Paraguay en el escenario internacional. Para agosto de 2024, cuando cumplía apenas un año de gestión, ya había acumulado 20 viajes internacionales. Para mayo de 2025, a menos de dos años de haber asumido, la cifra ya había trepado a 45 viajes.

El presupuesto aprobado para 2024 contemplaba poco más de G. 2.078 millones para ese rubro. En 2025, la asignación subió a G. 3.557 millones y, para este 2026, el Gabinete Civil tenía previsto un presupuesto de G. 5.209 millones para los viajes.

Al cierre del mandato, sumó 71 viajes internacionales y, finalmente, Paraguay sí terminó en los titulares del mundo, aunque no por los negocios ni las oportunidades que el mandatario promocionaba, sino por la crisis financieray su estrepitosa caída del poder.