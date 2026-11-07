Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña

La Iglesia Católica tomo postura firme sobre la situación política y económica que atraviesa el país por la resolución de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña como presidente de la República. A través de un comunicado emitido, bajo el lema bíblico “La verdad nos hará libres”, la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de la Santísima Asunción se hizo eco del profundo dolor y la indignación de miles de familias paraguayas que perdieron sus ahorros. En ese sentido, recuerda a la clase gobernante que no se puede ignorar el clamor de las calles ni pretender un “borrón y cuenta nueva”.

El pronunciamiento eclesial analiza el escenario nacional y reconoce de forma explícita la fuerza de la ciudadanía autoconvocada. Valora especialmente el protagonismo de la juventud que copó las plazas para exigir un freno al manoseo institucional.

Lea más: Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

Desde el Arzobispado remarcaron que el cambio de nombres en la cima del Poder Ejecutivo no servirá de nada si solo responde a arreglos de pasillo o a maniobras de cúpula para dejar intacta la telaraña de corrupción. Asimismo, insta a las nuevas autoridades a entender que el país enfrenta una herida social abierta que únicamente sanará si se actúa con transparencia real y empatía hacia los damnificados.

Iglesia pide investigación a fondo y castigo a los culpables

Uno de los puntos más incisivos del documento apunta al trabajo que deben encarar las instituciones encargadas de impartir justicia. Cita la reciente exhortación de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), la curia asuncena fue enfática al exigir que la Fiscalía General del Estado, el Congreso Nacional, la Contraloría y el propio Banco Central del Paraguay (BCP) investiguen el desfalco del banco hasta las últimas consecuencias.

Lea más: Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel, según hechos imputados por Fiscalía

“Justicia, sin impunidad”, reitera con fuerza el comunicado arzobispal, y subraya que la reparación de los daños causados a los ahorristas del pueblo y al patrimonio del Estado debe ser la prioridad absoluta del sistema legal. Para la institución religiosa, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación implacable de las sanciones previstas en la ley son los únicos caminos posibles para devolverle algo de credibilidad a un Estado golpeado por la impunidad y la falta de escrúpulos en el manejo de los fondos públicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al recordar que las nuevas autoridades juraron invocando la sabiduría y la humildad divina, el Arzobispado les advirtió que ambas virtudes exigen gobernar de cara a la verdad y no de espaldas al pueblo.

Para reconstruir la confianza quebrada, la Iglesia instó al Gobierno a abrir los espacios de gabinete a ciudadanos de probada integridad moral y capacidad técnica, dejando de lado el sectarismo partidario o los premios consuelo para los amigos de turno.

Lea más: Caso Ueno y “Caja fiscal en quiebra”: docentes ratifican protesta y suspensión de clases este lunes

Finalmente, la Iglesia paraguaya pide mantenerse en vigilancia constante frente a las decisiones de las autoridades. El comunicado concluye recordando que la paz social no se impone por la fuerza ni se logra con discursos vacíos, sino que es el fruto directo de la justicia.