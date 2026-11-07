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Política
07 de noviembre de 2026 - 15:50

Esto dice la Embajada de Taiwán sobre el Gobierno paraguayo

Alliana con traje oscuro y barba, estrecha la mano de Iván Lee, con traje claro y gafas, en un ambiente sobrio y formal.
Imagen de archivo: el nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, junto al embajador de la República de China (Taiwán), Iván Lee.

La Embajada de la República de China (Taiwán) compartió un comunicado sobre su “compromiso” con el Gobierno paraguayo, ahora a cargo del presidente Pedro Alliana tras el juicio político a Santiago Peña. ¿Qué dicen? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Tras la destitución vía juicio político al expresidente Santiago Peña, su vicepresidente, Pedro Alliana, tomó la titularidad del Poder Ejecutivo, mientras que el nuevo vicepresidente es Antonio Barrios. Por el nuevo Gobierno, la Embajada de Taiwán en Paraguay dio a conocer su “compromiso”.

“Taiwán reafirma su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno y al pueblo paraguayo”, aseguran.

El objetivo del país asiático será para “impulsar proyectos de cooperación en salud y educación, fortalecer el comercio bilateral, promover las inversiones y contribuir a la diversificación de la economía del Paraguay”, prometen.

Asimismo, destacan que existe el “propósito de generar más oportunidades y bienestar para nuestros pueblos”.

Comunicado de la Embajada de Taiwán sobre cooperación con Paraguay, con texto resaltando la relación bilateral.
Comunicado de la Embajada de Taiwán.

Lea más: Paraguay defiende su soberanía tras sanción de China a ministro por nexos con Taiwán

Paraguay y Taiwán

El mes pasado, Alliana dijo que Paraguay y Taiwán son “pueblos hermanos”, unidos por una historia de perseverancia, valores compartidos y una “amistad sincera que se fortalece con los años”.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Estas datan desde el 12 de julio de 1957.

Lea más: Taiwán afirma que situación política en Paraguay “no afectará” a los lazos bilaterales

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