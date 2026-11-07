Esto dice la Embajada de Taiwán sobre el Gobierno paraguayo

Tras la destitución vía juicio político al expresidente Santiago Peña, su vicepresidente, Pedro Alliana, tomó la titularidad del Poder Ejecutivo, mientras que el nuevo vicepresidente es Antonio Barrios. Por el nuevo Gobierno, la Embajada de Taiwán en Paraguay dio a conocer su “compromiso”.

“Taiwán reafirma su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno y al pueblo paraguayo”, aseguran.

El objetivo del país asiático será para “impulsar proyectos de cooperación en salud y educación, fortalecer el comercio bilateral, promover las inversiones y contribuir a la diversificación de la economía del Paraguay”, prometen.

Asimismo, destacan que existe el “propósito de generar más oportunidades y bienestar para nuestros pueblos”.

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Paraguay y Taiwán

El mes pasado, Alliana dijo que Paraguay y Taiwán son “pueblos hermanos”, unidos por una historia de perseverancia, valores compartidos y una “amistad sincera que se fortalece con los años”.

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Estas datan desde el 12 de julio de 1957.

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