Esto pide el abogado de Peña al juez y dice que el expresidente está “sereno”

Ante el pedido de prisión preventiva para el imputado expresidente de la República, Santiago Peña, su abogado Ricardo Preda argumentó que la seguridad de quien ocupó titularidad del Poder Ejecutivo debe resguardarse prioritariamente debido a que manejó información sensible del Estado y por los riesgos por el cargo.

Asimismo, apuntó a Peña debería ir a un “lugar militar donde están acostumbrados a la custodia de los mandatarios” y no así en el Centro Nacional de Prevenidos -ex Tacumbú- donde están los exdirectivos de ueno bank.

“Creo que es un lugar mucho más seguro. Por la seguridad en realidad, o sea, no por la investidura, sino por la seguridad y porque las personas que están ahí están entrenadas, obviamente para cubrir la seguridad”, agregó.

También apuntó que “siempre cualquier persona privada de su libertad puede tener un riesgo” y en el caso de Peña, “es una persona con un cargo que ameritaría una protección importante”.

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Peña se encuentra “sereno”

Sobre el estado de ánimo de Santiago Peña, su defensor sostuvo que se encuentra “sereno” y que no teme al proceso penal.

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“Él sabe que tiene que enfrentar un proceso penal; no teme a ningún proceso penal. Ya lo ha hecho, en el 2025 se inició otra investigación y estábamos llevando perfectamente adelante esa investigación. Vamos a ver esta imputación exactamente de qué se trata”, alegó.

Incluso aseguró al “100%” de que supuestamente no hay riesgo de fuga, una de las situaciones mencionadas por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva.

El destituido como presidente de la República, a través de juicio político, Santiago Peña Palacios fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en derecho propio, dentro del caso conocido como Ueno Bank.

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