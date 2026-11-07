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Política
07 de noviembre de 2026 - 17:36

Esto pide el abogado de Peña al juez y dice que el expresidente está “sereno”

Santiago Peña en chaqueta oscura escucha mientras Humberto Otazú, con gafas, observa relajado en una oficina.
Santiago Peña y Humberto Otazú participan en una audiencia judicial en el Juzgado Penal de Garantías. El procedimiento es acompañado por el abogado del exmandatario, Ricardo Preda. Gentileza

El abogado Ricardo Preda, representante legal del imputado expresidente Santiago Peña, afirmó que su cliente se encuentra “sereno” ante el proceso penal y descartó que exista un riesgo de fuga. Asimismo, adelantó que solicitará una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva para garantizar la integridad física del exmandatario.

Por ABC Color
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Ante el pedido de prisión preventiva para el imputado expresidente de la República, Santiago Peña, su abogado Ricardo Preda argumentó que la seguridad de quien ocupó titularidad del Poder Ejecutivo debe resguardarse prioritariamente debido a que manejó información sensible del Estado y por los riesgos por el cargo.

Asimismo, apuntó a Peña debería ir a un “lugar militar donde están acostumbrados a la custodia de los mandatarios” y no así en el Centro Nacional de Prevenidos -ex Tacumbú- donde están los exdirectivos de ueno bank.

Creo que es un lugar mucho más seguro. Por la seguridad en realidad, o sea, no por la investidura, sino por la seguridad y porque las personas que están ahí están entrenadas, obviamente para cubrir la seguridad”, agregó.

También apuntó que “siempre cualquier persona privada de su libertad puede tener un riesgo” y en el caso de Peña, “es una persona con un cargo que ameritaría una protección importante”.

Lea más: Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel, según hechos imputados por Fiscalía

Peña se encuentra “sereno”

Sobre el estado de ánimo de Santiago Peña, su defensor sostuvo que se encuentra “sereno” y que no teme al proceso penal.

“Él sabe que tiene que enfrentar un proceso penal; no teme a ningún proceso penal. Ya lo ha hecho, en el 2025 se inició otra investigación y estábamos llevando perfectamente adelante esa investigación. Vamos a ver esta imputación exactamente de qué se trata”, alegó.

Incluso aseguró al “100%” de que supuestamente no hay riesgo de fuga, una de las situaciones mencionadas por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva.

El destituido como presidente de la República, a través de juicio político, Santiago Peña Palacios fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en derecho propio, dentro del caso conocido como Ueno Bank.

Lea más: Ueno Bank: Para la Fiscalía, Peña se puede fugar y Carvallo, ocultar pruebas

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