Peña y Carvallo declaran hoy ante el Ministerio Público: esto dice el fiscal de la causa

El fiscal Christian Benítez, quien es parte del equipo que lleva adelante la investigación contra el expresidente Santiago Peña por parte del Ministerio Público, relató que aún están trabajando sobre las hipótesis que van a ser atribuidas al expresidente de la República y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.

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“La Fiscalía los convocará a su declaración indagatoria, instancia procesal donde se les exponen los hechos que se les sindican, las calificaciones jurídicas y las pruebas con las que se cuenta hasta el momento. A partir de que se hace efectiva la orden de detención (cursada el día de ayer), el Ministerio Público cuenta con un plazo de 24 horas para poner a estas personas a disposición del juez Penal de Garantías”, explicó.

Hoy habría imputación

Benítez evitó precisar en qué momento del día se podría formalmente formular la imputación. “Esto implica la formulación de cargos, por lo que en el transcurso de la tarde podríamos ver la presentación de un acta de imputación fiscal y tener novedades sobre posibles medidas alternativas”, dijo.

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Aún así explicó que por el escenario y los elementos que tienen a priori se puede hablar de administración en provecho propio y lesión de confianza, como tipos penales principales. “No obstante, al ser una investigación incipiente, estos cargos podrían ampliarse posteriormente por otros tipos penales o circunstancias que surjan de las pesquisas”, resguardó.

Santiago Peña está convocado para las 11:00 y Carlos Carvallo Spalding para las 15:00 a prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. El expresidente del BCP se presentó ayer ante el Departamento de investigaciones de la Policía Nacional y fue trasladado a la Agrupación Especializada.

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¿Por qué Peña no fue a una sede policial?

Consultado sobre la decisión de otorgarle a Peña una reclusión domiciliaria (aunque luego fuera trasladado a la sede del regimiento escolta presidencial por seguridad), Benítez explicó que fue una decisión institucional tomada para asegurar que el ahora exmandatario no se fugue de la justicia, considerándola la medida más adecuada para el caso concreto.

“El Ministerio Público actúa de manera objetiva, sin dejarse llevar por circunstancias ajenas al proceso penal. Cabe destacar que la definición del lugar definitivo de reclusión o de la medida cautelar durante el proceso es una prerrogativa exclusiva del juez Penal de Garantías”, afirmó el fiscal de la causa.

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Agregó que, hasta el momento, no hay indicios de que tanto Peña como Carvallo Spalding no vayan a afrontar al proceso, ya que ambos se sometieron voluntariamente.

“Se le pide a la ciudadanía que esté tranquila. El Ministerio Público tomará las decisiones que correspondan a derecho, basándose en las pruebas incorporadas, cumpliendo con el deber de realizar un trabajo correcto y objetivo como representantes de la sociedad”, finalizó el representante del Ministerio Público.