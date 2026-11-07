ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
07 de noviembre de 2026 - 09:18

Peña y Carvallo declaran hoy ante el Ministerio Público: esto dice el fiscal de la causa

Para las 11:00 de este sábado está previsto que Santiago Peña preste declaración indagatoria ante el Ministerio Público y que Carlos Carvallo haga lo mismo a las 15:00. El fiscal de la causa explicó que no hay indicios de que ambos no vayan a someterse al proceso.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El fiscal Christian Benítez, quien es parte del equipo que lleva adelante la investigación contra el expresidente Santiago Peña por parte del Ministerio Público, relató que aún están trabajando sobre las hipótesis que van a ser atribuidas al expresidente de la República y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.

Lea más: ¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente

“La Fiscalía los convocará a su declaración indagatoria, instancia procesal donde se les exponen los hechos que se les sindican, las calificaciones jurídicas y las pruebas con las que se cuenta hasta el momento. A partir de que se hace efectiva la orden de detención (cursada el día de ayer), el Ministerio Público cuenta con un plazo de 24 horas para poner a estas personas a disposición del juez Penal de Garantías”, explicó.

Carlos Carvallo de pie en camiseta oscura y jeans, fondo con escudos de la Policía Nacional de Paraguay.
Expresidente del BCP, Carlos Carvallo se entregó a la Policía.

Hoy habría imputación

Benítez evitó precisar en qué momento del día se podría formalmente formular la imputación. “Esto implica la formulación de cargos, por lo que en el transcurso de la tarde podríamos ver la presentación de un acta de imputación fiscal y tener novedades sobre posibles medidas alternativas”, dijo.

Lea más: Juicio Político: “Que se vaya a la CIDH, va a rebotar”, dice Rafael Filizzola

Aún así explicó que por el escenario y los elementos que tienen a priori se puede hablar de administración en provecho propio y lesión de confianza, como tipos penales principales. “No obstante, al ser una investigación incipiente, estos cargos podrían ampliarse posteriormente por otros tipos penales o circunstancias que surjan de las pesquisas”, resguardó.

Prontuario de Santiago Peña.
Prontuario de Santiago Peña.

Santiago Peña está convocado para las 11:00 y Carlos Carvallo Spalding para las 15:00 a prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. El expresidente del BCP se presentó ayer ante el Departamento de investigaciones de la Policía Nacional y fue trasladado a la Agrupación Especializada.

Lea más: Ueno Bank: casi 1.200.000 ahorristas ya recibieron su dinero, dice el BCP

¿Por qué Peña no fue a una sede policial?

Consultado sobre la decisión de otorgarle a Peña una reclusión domiciliaria (aunque luego fuera trasladado a la sede del regimiento escolta presidencial por seguridad), Benítez explicó que fue una decisión institucional tomada para asegurar que el ahora exmandatario no se fugue de la justicia, considerándola la medida más adecuada para el caso concreto.

Multitud en la calle, algunos con banderas de Paraguay, en un ambiente urbano iluminado por farolas.
Una multitud se congregó en las inmediaciones de la casa del expresidente Santiago Peña.

“El Ministerio Público actúa de manera objetiva, sin dejarse llevar por circunstancias ajenas al proceso penal. Cabe destacar que la definición del lugar definitivo de reclusión o de la medida cautelar durante el proceso es una prerrogativa exclusiva del juez Penal de Garantías”, afirmó el fiscal de la causa.

Lea más: La incertidumbre laboral tras el colapso de Ueno Bank activó una ola de solidaridad

Agregó que, hasta el momento, no hay indicios de que tanto Peña como Carvallo Spalding no vayan a afrontar al proceso, ya que ambos se sometieron voluntariamente.

Christian Manuel Benítez Cáceres en traje gris, hablando a la cámara con micrófono de ABC Color, en un ambiente institucional con objetos sobre la mesa.
El agente fiscal Christian Manuel Benítez Cáceres. Foto: archivo.

“Se le pide a la ciudadanía que esté tranquila. El Ministerio Público tomará las decisiones que correspondan a derecho, basándose en las pruebas incorporadas, cumpliendo con el deber de realizar un trabajo correcto y objetivo como representantes de la sociedad”, finalizó el representante del Ministerio Público.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar