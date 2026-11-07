Preda defiende a Peña y califica de “atinada” su reclusión

La Justicia paraguaya resolvió este sábado dictar la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña Palacios, destituido por juicio político. El juez de la causa dispuso que el exjefe de Estado cumpla la medida cautelar en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), atendiendo a los protocolos de seguridad que corresponden a su alta investidura reciente.

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Tras concluir la audiencia de imposición de medidas en la sede del Poder Judicial, el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, habló ante los medios de prensa para sentar la postura de la defensa. Con un discurso pausado y técnico, el letrado remarcó que la prisión preventiva es “la medida más extrema” del catálogo procesal y argumentó que era innecesaria, dado que al haber sido apartado del cargo, su cliente no cuenta con la capacidad material de obstruir la investigación fiscal o influir en las oficinas del Poder Ejecutivo.

“El presidente no define dónde se deposita la plata pública”

Preda buscó desmontar los principales ejes de la imputación impulsada por el equipo fiscal, que atribuye a Peña los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría operado para direccionar millonarios fondos de ministerios e instituciones estatales hacia Ueno Bank SA, la entidad bancaria cuya extinción dejó atrapados los ahorros de millones de ciudadanos y fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

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“El presidente no es quien directamente le dice a un ministro a qué banco hacer su depósito o a una institución equis. Eso cada uno decide en base a sus reparticiones técnicas”, aseveró Preda.

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Respecto a los discursos en los que Peña defendía a capa y espada la solvencia de Ueno Bank en los meses previos a la quiebra, la defensa alegó que el mandatario simplemente transmitía la información que le proveía el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Bancos, entes que llevan el control técnico del sistema.

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“Si el presidente dice algo, es en el marco de transmitir tranquilidad, porque cuando se genera intranquilidad se afecta a todo el sistema financiero”, sostuvo.

Negó nexos directos con la quiebra y justificó el trato diferenciado

Consultado sobre los históricos lazos comerciales entre el exmandatario y el grupo empresarial investigado por las sobrefacturaciones y créditos fraguados, el profesional del derecho aclaró que Peña tuvo acciones en Credicentro y posteriormente en Ueno Holding SAECA, las cuales vendió entre finales de 2024 y principios de 2025, pero desmintió que haya sido accionista directo de la firma bancaria intervenida.

Además, recordó que el patrimonio personal del exmandatario fue auditado durante meses por la Contraloría General de la República, obteniendo un informe de correspondencia favorable.

Ante los reclamos de los periodistas sobre un supuesto “trato VIP” o de privilegio hacia el procesado por no haber sido trasladado en patrullera o esposado como un preso común, Preda defendió el despliegue de custodia oficial.

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Explicó que responder a un protocolo de seguridad militar en el Regimiento Escolta no constituye un privilegio indebido, sino una norma básica de protección estatal para una persona que manejó información sensible de seguridad nacional y del crimen organizado hasta hace pocas horas.

Mirada puesta en el sobreseimiento

El abogado defensor confirmó que Peña ya prestó una declaración indagatoria previa de carácter genérico ante los fiscales de la causa, oportunidad en la que reiteró su inocencia absoluta frente a los cargos formulados.

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Preda relató haber visto al exjefe de Estado “muy sereno y con los pies sobre la tierra”, manifestando su deseo de que la investigación penal avance con celeridad para demostrar que no tuvo participación delictiva en el quebranto financiero.

“Nosotros nos vamos a someter a la investigación como lo dijimos desde el primer momento, y estoy seguro de que cuando termine este proceso el resultado va a ser el sobreseimiento del señor Peña”, concluyó el abogado.