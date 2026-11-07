Primer día de Alliana como presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?

Pedro Alliana dio inicio a su primera jornada como presidente de la República este sábado, poco después de las 6:00, cuando llegó al Palacio de López, donde planea llevar adelante hoy una agenda que incluye una reunión con el gabinete de ministros de su predecesor, el destituido Santiago Peña.

En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el presidente Alliana informó que se reunió con el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, para conversar “sobre las necesidades más urgentes de la salud pública, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en nuestros hospitales”, confirmando así que este permanecerá en su cargo.

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Una circular de la Presidencia de la República indica que también fueron convocados hoy los ministros Rubén Ramírez Lezcano (Relaciones Exteriores), Óscar Lovera (Economía y Finanzas), Marco Riquelme (Industria y Comercio), Rolando de Barros (Ambiente), Tadeo Rojas (Desarrollo Social), Juan Carlos Baruja (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) y Saúl Recalde (ministro sustituto de Salud Pública).

Se reportó que también fue convocado el titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Bernal.

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Designación de nuevos ministros

El nuevo presidente, quien juró en la noche de ayer luego de que el Congreso Nacional destituyera a Santiago Peña - al considerarlo responsable político de la crisis financiera que se desató esta semana en Paraguay con el cierre por insolvencia de Ueno Bank – tiene que designar a un nuevo ministro del Interior luego de que el ministro del gobierno de Peña, Enrique Riera, presentara ayer su renuncia.

Comentarios extraoficiales indican que Alliana podría seleccionar a un parlamentario para ocupar ese ministerio.

Además, el presidente Alliana deberá definir a cuáles de los ministros de su predecesor en el Palacio de López mantendrá en sus puestos y cuáles serán reemplazados.

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Rumores indicaban ayer que el nuevo mandatario podría mantener en sus cargos a Rolando de Barros, ministro del Ambiente; Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo; o a Óscar González, ministro de Defensa Nacional.

Otros puestos del gabinete presidencial que Alliana debe llenar son los del jefe de gabinete, tras la renuncia de Javier Giménez; y el de asesor jurídico del Poder Ejecutivo, cargo ocupado hasta ayer por Roberto Moreno.