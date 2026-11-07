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Política
07 de noviembre de 2026 - 01:16

“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno

“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.
“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.Siro Benítez

Ciudadanos autoconvocados se movilizaron en Villarrica para exigir que el expresidente Santiago Peña y otros responsables de la crisis de Ueno Bank sean investigados y enviados a prisión. Los manifestantes sostienen que su destitución es apenas el primer paso y reclaman que la Justicia avance con celeridad.

Por Siro Benítez
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Con consignas como “Prisión para Peña”, ciudadanos autoconvocados se manifestaron en Villarrica para exigir que el expresidente de la República Santiago Peña y las personas que consideran responsables de la crisis de Ueno Bank enfrenten a la Justicia. La movilización se realizó luego de que el Congreso Nacional resolviera destituir al mandatario mediante un juicio político.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

Los participantes sostuvieron que la salida de Peña del Poder Ejecutivo no representa el cierre del caso y reclamaron que las investigaciones avancen hasta determinar las responsabilidades penales de quienes habrían intervenido en las presuntas irregularidades financieras. También exigieron que los eventuales responsables sean encarcelados, si así lo determina la Justicia.

“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.
“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.

La protesta se produjo en un contexto de fuerte crisis política y financiera, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

Lea más: Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio

Otro de los principales reclamos fue la devolución de los depósitos que permanecen afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank. Los ciudadanos exigieron que las autoridades garanticen que los ahorristas puedan recuperar sus recursos y que se informe con claridad sobre los mecanismos y plazos establecidos para los pagos.

“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.
“Prisión para Peña”: se manifiestan en Villarrica y exigen cárcel para el exmandatario por el caso Ueno.

Los manifestantes reclamaron que el proceso judicial avance sin privilegios ni distinciones y que las actuaciones alcancen tanto al exmandatario como a los demás responsables que pudieran surgir de las investigaciones.

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