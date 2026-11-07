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Política
07 de noviembre de 2026 - 11:39

Que Alliana y su equipo no se candidaten y trabajen por el país, urge Rocío Vallejo

Pedro Alliana con traje negro y corbata, sentado escribiendo, mientras un hombre más joven lo observa de pie, ambos en un despacho iluminado.
Pedro Alliana en su primer día como presidente de la República.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) urgió al presidente Pedro Alliana a elegir ministros íntegros y le instó, junto a su gabinete, a renunciar a candidaturas para 2028. Pidió erradicar los esquemas de corrupción del peñismo.

Por ABC Color
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Entrevistada en el programa No tiene nombre de ABC TV, la legisladora señaló que con la destitución de Santiago Peña concluyeron cuatro días muy intensos, marcados por la toma de decisiones constantes y la presión ciudadana ante el rechazo de la renuncia del mandatario o el impulso del juicio político. “Ninguna decisión fue fácil porque recibíamos miles de mensajes”, indicó.

¿Por qué los legisladores rechazaron la renuncia de Santiago Peña?

Agregó que, pese a las presiones, los parlamentarios tenían un objetivo claro: Peña debía irse, pero aceptarle la renuncia habría significado un premio para él tras todo el daño ocasionado al Paraguay. “Y todavía no estamos dimensionando todo el daño que hizo”, lamentó.

Lea más: Ueno Bank: IPS garantiza pagos para el 17 de noviembre, tras reunión con Alliana

También agradeció a los parlamentarios colorados, sobre quienes destacó que la decisión fue aún más difícil debido al deber institucional de destituir a un presidente de su propio partido.

Rocío Vallejo habla con seriedad sosteniendo un micrófono, Raúl Antonio Benítez Talavera la escucha con manos juntas en un entorno legislativo.
Rocío Vallejo argumenta a favor del juicio político a Santiago Peña, mientras Raúl Antonio Benítez Talavera la escucha.

En esta nueva etapa, afirmó que la ciudadanía exige el retorno de la tranquilidad al país y pidió que Pedro Alliana, Antonio Barrios y todo su equipo tomen las mejores determinaciones, “que no desaprovechen esta oportunidad”. En este sentido, valoró que en su primer discurso el nuevo mandatario anunciara la suspensión de sus viajes al exterior. Señaló, además, que recuperar la confianza en el BCP costará mucho, pero será posible con “decisión, integridad y compromiso”.

¿Qué exigencias planteó Rocío Vallejo al nuevo presidente Pedro Alliana?

Por ello, instó a Pedro Alliana a designar a las figuras más idóneas: “Que les diga: ‘Mira, yo recibo una queja tuya y mañana te vas. Acá tenemos que cambiar las cosas, acá tenemos que limpiar’”, enfatizó.

La diputada se mostró optimista, a pesar de que con Alliana se mantiene la misma base de equipo político, y subrayó que el nuevo mandatario enfrenta una oportunidad única e irrepetible en su vida.

Destitución de Santiago Peña.
Destitución de Santiago Peña.

Recordó también que en el pasado era Alliana quien ejercía de manera efectiva la presidencia debido a los constantes viajes de Peña, y valoró que el actual gobernante era quien solía resolver las crisis, como la destitución del ex titular del INDI o el conflicto con los cañicultores. Insistió en mantener la esperanza de que las nuevas autoridades comprendan que el país no puede continuar bajo la misma dinámica y ejecuten un cambio de timón nombrando a personas íntegras.

¿Cuál fue el pedido sobre las candidaturas para las elecciones de 2028?

Respecto a los próximos comicios generales, exhortó formalmente a Alliana y a su equipo a no postularse a ningún cargo público para concentrarse de lleno en la gestión nacional y restablecer la institucionalidad democrática.

“Y esperamos que no se vean más esos nombres tan ligados a la corrupción, porque calesita, pues, hacían los corruptos en el gobierno de Santiago Peña”, sentenció.

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