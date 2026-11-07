Rolando De Barros Barreto deja el Mades y asume como nuevo jefe de Gabinete de Alliana

Mediante el decreto 7.205/2026 el recién asumido Presidente de la República, Pedro Alliana, nombró como secretario general y jefe de Gabinete de la Presidencia de la República a Rolando De Barros Barreto de Acha.

Su nombramiento se da tras la renuncia presentada por Javier Giménez cuando se trataba la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República mediante un juicio político por el caso Ueno Bank, que desató una crisis financiera sin precedentes y terminó con la imputación y pedido de prisión del exmandatario por lesión de confianza y administración en provecho propio.

De Barros Barreto ejerció como titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) durante dos periodos: el primero entre 2015–2018 durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes y nuevamente desde el 2023, con la asunción de Peña al frente del Poder Ejecutivo.

También ocupó la dirección del Instituto Forestal Nacional y la Superintendencia de Recursos Naturales de la Entidad Binacional Itaipú, como así también dirigió y participó en proyectos estratégicos vinculados a cambio climático, conservación y producción sostenible, como NCSA, Promesa Chaco, Políticas Climáticas, Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), Asunción Sustentable y Green Commodities. Además, trabajó como consultor para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

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Rolando De Barros frente al Mades

Rolando De Barros lideró el proceso de transformación de la ante Secretaría del Ambiente (Seam) a Mades.

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Cuando asumió su cargo al inicio del gobierno de Peña, ante las exigencias de la Unión Europea y lo relativo a los ajustes necesarios para combatir el cambio climático de Paraguay, que establecían control de trazabilidad y producción en el Chaco, expresó su desacuerdo al asegurar que no se dejará presionar por el bloque.

En el momento que se presentó el proyecto de ley para desafectar parte del Parque Nacional Médanos del Chaco para la exploración de hidrocarburos, emitió un dictamen jurídico contrario al proyecto de ley, aunque en declaraciones a medios de comunicación explicó que no estaba en contra de la producción, sino que el proyecto tenía inconsistencias en cuanto a cuestiones jurídicas.

En mayo de 2025, suscribió junto a autoridades de Singapur un acuerdo marco de implementación para la transferencia de créditos de carbono, orientado a atraer inversión del país asiático y permitir a empresas extranjeras adquirir bonos paraguayos dentro del artículo 6 del Acuerdo de París.

Como titular del Mades respaldó la promulgación y posterior reglamentación de la Ley Nº 7183/2023 de Créditos de Carbono, argumentando que otorga “reglas claras”, seguridad jurídica y un registro oficial para evitar mercados informales o estafas en el rubro.