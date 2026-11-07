Tras la destitución de Peña, cuestionan el papel de la Justicia

El titular del Comité del Partido Liberal de Ayolas, Remigio Vega (PLRA – Nuevo Liberalismo), señaló que la salida de Santiago Peña, desencadenada por el caso de Ueno Bank y la creciente presión ciudadana, refleja el hartazgo de la población ante el deterioro económico y social. “Es un poco el reflejo del hartazgo de la ciudadanía”, expresó.

Vega destacó que la presión social fue determinante para que los legisladores dejaran de lado las diferencias partidarias y se unieran en torno a una causa común. “Ahí ya no hubo colores; todos se unieron por una misma causa. Estamos por buen camino para construir una nación libre y soberana”, afirmó.

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Justicia tibia

Al ser consultado sobre las expectativas respecto a los procesos judiciales contra las exautoridades, el dirigente liberal manifestó su escepticismo y cuestionó la actuación de la Justicia paraguaya, a la que calificó de “tibia” frente a las élites políticas.

“La Justicia va a actuar muy tibiamente; no creo que pase a mayores. Ya estamos viendo que Peña llegó al Ministerio Público sin esposas, en camioneta y con escolta, pese a ser un ciudadano común. Creo que va a ser una decepción, como siempre. No va a caer el peso de la ley como sí cae sobre el ciudadano común que roba una gallina o mandioca para alimentarse”, fustigó.

Asimismo, sostuvo que no hace falta tener una maestría en Harvard para cometer fechorías y cuestionó el funcionamiento del sistema político, al que consideró desgastado.

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“El sistema político está muy desgastado. Esto ya venía de antes: proyectos y fábricas donde se gastaron millones de dólares que hoy no funcionan y no producen. Solo sirvieron para justificar gastos que jamás se ejecutaron como se acordó”, aseveró.

Finalmente, señaló que las principales decisiones del partido de gobierno continúan bajo la influencia de referentes de la ANR, entre ellos Horacio Cartes.

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