ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
07 de noviembre de 2026 - 20:42

Tras la destitución de Peña, cuestionan el papel de la Justicia

AME4152. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/11/2026.- Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada este sábado, a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay). Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue traslado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MAXIMA CALIDAD DISPONIBLE
AME4152. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/11/2026.- Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada este sábado, a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay). Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue traslado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MAXIMA CALIDAD DISPONIBLE Fiscalía General del Estado de Paraguay

AYOLAS. La reciente destitución de Santiago Peña de la presidencia de la República genera incertidumbre y reaviva los cuestionamientos sobre la actuación de la Justicia y el desgaste del sistema político.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El titular del Comité del Partido Liberal de Ayolas, Remigio Vega (PLRA – Nuevo Liberalismo), señaló que la salida de Santiago Peña, desencadenada por el caso de Ueno Bank y la creciente presión ciudadana, refleja el hartazgo de la población ante el deterioro económico y social. “Es un poco el reflejo del hartazgo de la ciudadanía”, expresó.

Vega destacó que la presión social fue determinante para que los legisladores dejaran de lado las diferencias partidarias y se unieran en torno a una causa común. “Ahí ya no hubo colores; todos se unieron por una misma causa. Estamos por buen camino para construir una nación libre y soberana”, afirmó.

Lea más: Aprueban fraccionamiento de inmuebles para construir 300 viviendas en Ayolas

Justicia tibia

Al ser consultado sobre las expectativas respecto a los procesos judiciales contra las exautoridades, el dirigente liberal manifestó su escepticismo y cuestionó la actuación de la Justicia paraguaya, a la que calificó de “tibia” frente a las élites políticas.

“La Justicia va a actuar muy tibiamente; no creo que pase a mayores. Ya estamos viendo que Peña llegó al Ministerio Público sin esposas, en camioneta y con escolta, pese a ser un ciudadano común. Creo que va a ser una decepción, como siempre. No va a caer el peso de la ley como sí cae sobre el ciudadano común que roba una gallina o mandioca para alimentarse”, fustigó.

Asimismo, sostuvo que no hace falta tener una maestría en Harvard para cometer fechorías y cuestionó el funcionamiento del sistema político, al que consideró desgastado.

“El sistema político está muy desgastado. Esto ya venía de antes: proyectos y fábricas donde se gastaron millones de dólares que hoy no funcionan y no producen. Solo sirvieron para justificar gastos que jamás se ejecutaron como se acordó”, aseveró.

Finalmente, señaló que las principales decisiones del partido de gobierno continúan bajo la influencia de referentes de la ANR, entre ellos Horacio Cartes.

Lea más: Mades intensifica controles para garantizar el cumplimiento de la veda

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más
04
Policiales
Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria
Ver más
05
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más

Te puede interesar