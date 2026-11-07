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Política
07 de noviembre de 2026 - 08:32

¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente

Antonio “Tony” Barrios, nuevo vicepresidente de la República, reveló que recibió un documento anónimo que advertía sobre la situación de Ueno Bank y que fue el punto de partida del pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP), presentado junto con otros dos senadores cartistas. Según relató, el contenido generó alarma entre especialistas financieros y también en Horacio Cartes.

Por ABC Color
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El nuevo vicepresidente de la República, Antonio “Tony” Barrios, reveló que recibió un documento anónimo que advertía sobre la situación de Ueno Bank y que derivó en el pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP), presentado junto con sus colegas de Honor Colorado Basilio “Bachi“ Núñez y Natalicio Chase.

Al ser consultado sobre el informe de Fernando Rivarola, exauditor del BCP, que alertaba respecto a la situación de la entidad bancaria, Barrios relató que recibió un sobre cerrado en su despacho. En su interior, reveló, encontró un documento sin firma que describía una serie de presuntas irregularidades.

Tras recibirlo, según su relato, decidió consultar con especialistas financieros para determinar la veracidad de la información. Contó que estos le señalaron que las sospechas mencionadas en el escrito ya eran conocidas en el ámbito bancario.

“Al leer ese informe nos asustamos muchísimo”, subrayó.

Lea más: Ueno bank: segundo grupo de ahorristas empieza a cobrar del Fondo de Garantía de Depósitos

Cartes, uno de los impulsores

Señaló que, posteriormente, conversó con el expresidente Horacio Cartes y se conformó un equipo técnico que elaboró el pedido de informe al BCP sobre las operaciones de Ueno Bank. “Una de las personas con el que primero le mostré, porque él es bancario también y entiende mucho, fue a Cartes”, afirmó.

Barrios atribuyó a Cartes un papel central en la iniciativa legislativa. “Cartes fue uno de los grandes impulsores de esto”, refirió sobre el pedido de informe que derivó en el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank y el posterior juicio político al presidente Santiago Peña.

De acuerdo con su relato, Cartes reaccionó inicialmente con sorpresa y alarma y, posteriormente, con “decepción extraordinaria”, tras conocer el contenido del documento anónimo que había recibido Barrios y que, según sostuvo, adelantaba la crisis actual.

“Si eso no ocurría (pedido de informe al BCP), la fiesta iba a continuar no sé hasta cuándo”, mencionó.

Barrios cuestiona la actuación del Banco Central

El vicepresidente electo también cuestionó la respuesta del Banco Central del Paraguay al pedido de informes presentado por los legisladores. Calificó de “insuficiente” el documento remitido por la banca matriz y sostuvo que hubo fallas en los mecanismos de control.

En el BCP ocurrieron cosas que nunca debieron haber ocurrido”, refirió. Además, Barrios atribuyó la crisis financiera a la “desatención” del BCP y responsabilizó a la institución por la situación actual.

Cabe recordar que los tres senadores de Honor Colorado presentaron el pasado 7 de septiembre un proyecto para solicitar al BCP información sobre Ueno Bank. La iniciativa buscaba transparentar las operaciones de la entidad, que concentra una importante cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), y determinar si había sobrepasado los límites legales en operaciones con empresas vinculadas.

El pedido también apuntaba a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

Barrios evita opinar sobre la responsabilidad de Peña

Consultado sobre las sospechas que apuntan a Santiago Peña por su eventual responsabilidad en la situación de Ueno Bank, Barrios evitó emitir una opinión y sostuvo que corresponde a la Justicia esclarecer los hechos.

El nuevo vicepresidente dijo que le sorprenden las acusaciones que se mencionan en torno al mandatario, teniendo en cuenta que trabajó con él durante diez años en un proyecto de Gobierno.

También comentó que no volvió a hablar con Peña durante el proceso de juicio político. La última conversación se produjo antes, durante una reunión con representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), luego de conocerse el informe de Rivarola.

Lea más: ¿Cómo funciona la garantía que respalda los depósitos en Paraguay?

Alliana anunciará cambios en su Gabinete, según Barrios

En otro momento, Barrios se refirió al próximo Gobierno encabezado por Pedro Alliana y al papel que tendrá Horacio Cartes en esta nueva etapa.

Cartes cifró sobre Alliana todas las esperanzas”, apuntó.

El vicepresidente sostuvo que la principal necesidad del país es recuperar la estabilidad. “El pueblo necesita estabilidad”, dijo y añadió que esa será la prioridad.

En ese sentido, adelantó que Alliana anunciará cambios en su Gabinete. También señaló que tendrá la función de actuar como nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores.

Salud, deudas y reducción de gastos: las prioridades de Barrios

Barrios comentó que pidió a Alliana que le permita abocarse a la situación del sistema de salud, teniendo en cuenta que es médico de profesión.

Entre las medidas que considera necesarias mencionó la reducción de gastos superfluos y la suspensión de viajes, con el objetivo de redireccionar esos recursos hacia el área sanitaria. “Ya se ha viajado mucho”, sostuvo.

Otra de las prioridades será ordenar las deudas del Estado con los proveedores y determinar el impacto total de las obligaciones pendientes, según indicó.

En cuanto al programa Hambre Cero, consideró que puede continuar sin inconvenientes, aunque adelantó que se solicitará a los proveedores una reducción de costos. “Son tantas cosas que se deben hacer que lastimosamente hay que tener presupuesto”, añadió.

Lea más: Fondos mutuos de Ueno: gestionan el traspaso a otra administradora para restablecer rescates

Buscará cooperación internacional para recuperar dinero

El nuevo vicepresidente anunció que solicitará cooperación internacional para recuperar recursos y rastrear el dinero público que fue depositado en Ueno.

“Todo es trazable hoy en el mundo, entonces, voy a pedir la colaboración internacional”, agregó.

En ese contexto, afirmó que ya solicitó ayuda a la Embajada de Estados Unidos y aseguró que existe disposición para colaborar.

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