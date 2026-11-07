Veto, auditorías y gabinete: así fue la primera semana de Soledad Núñez como intendenta de Asunción

Soledad Núñez cerrará este domingo su primera semana en el cargo de intendenta de Asunción, cargo que asumió el pasado martes 3 de noviembre, tras haber ganado las elecciones municipales celebradas el 4 de octubre de 2026.

Durante su primera semana al frente de la comuna capitalina, la jefa comunal centró todas sus actividades en evaluar la realidad interna de la institución a la par de mantener el normal funcionamiento municipal.

En conferencia de prensa, ayer, viernes, la autoridad municipal ratificó el inicio de las auditorías integrales que había prometido durante su campaña proselitista. “Van a llevar un poco de tiempo, pero vamos a auditar hasta el último guaraní en la institución”, agregó. La intendenta declaró que la próxima semana realizará una conferencia donde dará los detalles de lo encontrado en esta primera semana.

Gabinete de Soledad Núñez en Asunción: los nombramientos clave para la gestión municipal

En sus primeros días de gestión al frente de la administración municipal, se ratificaron los nombramientos clave que integrarán el Gabinete ejecutivo encargado de llevar adelante las auditorías y la gestión.

Entre las designaciones confirmadas de manera oficial figuran Stephan Rasmussen como asesor principal para la coordinación económica, e Irene Bellassai al frente de la Dirección de Administración y Finanzas (DGAF).

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La estructura de gobierno municipal se completa con Adolf Sauer como jefe de Gabinete, Jorge Rolón Luna en Recursos Humanos, y las abogadas Estefanía Careaga y Pilar Abente en Secretaría General y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

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Asimismo, la exconcejala Paulina Serrano asumió la titularidad de la Dirección del Área Social, mientras que Marcos Pérez Talia y Maximiliano Urbieta fueron designados interventores temporales de la Dirección de Servicios Urbanos.

El Gabinete de Soledad Núñez:

Adolf Sauer: Jefe de Gabinete

Irene Bellassai: Directora de Administración y Finanzas

Stephan Rasmussen: Asesor Principal

Estefanía Careaga: Secretaria General

Pilar Abente: Directora de Asesoría Jurídica

Jorge Rolón Luna: Director de Recursos Humanos.

Marcos Pérez Talia y Maximiliano Urbieta: Interventores de la Dirección de Servicios Urbanos.

Presupuesto Municipal 2027: el veto parcial de la intendenta a la Junta de Asunción

Una de las medidas más firmes de la semana fue el veto parcial anunciado este viernes a las modificaciones del Presupuesto Municipal 2027 impulsadas por el exintendente Luis Bello (ANR-cartista) y aprobadas por la anterior Junta Municipal.

La intendenta argumentó que la intención del legislativo comunal de administrar de forma autónoma los recursos recaudados por el Ejecutivo municipal y transferidos mensualmente, viola la Ley N° 3.966, Orgánica Municipal. Señaló que dispone de nueve votos de concejales aliados de la multibancada en la Junta para sostener dicho veto.

Ueno Bank: acciones legales por los fondos municipales congelados

En el plano financiero institucional, la comuna confirmó formalmente que existen más de G. 1.800 millones congelados en cuatro cuentas activas dentro del proceso de resolución de Ueno Bank.

Ante este perjuicio económico calificado como “estafa” por la propia intendenta, la nueva directora jurídica, Pilar Abente, señaló que están “analizando actualmente las vías administrativas y judiciales a seguir” y que “se están recabando todos los antecedentes para garantizar el dinero de los contribuyentes”.

Reestructuración de Recursos Humanos y control contra el planillerismo en la Municipalidad

Durante esta semana, el director de Recursos Humanos, Jorge Rolón Luna, inspeccionó personalmente los relojes marcadores del edificio central y constató diversas irregularidades en los registros de entrada y salida del personal municipal.

Como respuesta inmediata para ordenar la institución, se ordenó la marcación obligatoria para la totalidad de los funcionarios, exceptuando únicamente a las cuadrillas operativas que desempeñan labores en la vía pública. Rolón Luna también participará en la elaboración de un plan de reestructuración del organigrama comunal, con más de 60 direcciones.

En cuanto al combate frontal al planillerismo, el director advirtió que se ejecutarán fiscalizaciones presenciales rigurosas en las distintas dependencias bajo la premisa institucional de que el funcionario debe cumplir sus funciones.

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Paralelamente, la intendenta dispuso la intervención en Servicios Urbanos, cuyo informe de hallazgos será recepcionado el lunes. Nuñez pidió, a su vez, la participación de la Facultad de Ingeniería de la UNA (Fiuna) en una auditoría técnica en la Dirección de Vialidad para buscar levantar un diagnóstico operativo real.

Herencia crítica: Los cinco ejes críticos que dejó la administración saliente

Los principales problemas heredados por la administración municipal de los anteriores intendentes Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y Luis Bello (ANR-cartista) se estructuran en cinco ejes críticos: