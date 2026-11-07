Video: este es el mensaje de Berta Rojas sobre la situación en Paraguay

En un video compartido en sus redes sociales, la guitarrista paraguaya Berta Rojas reflexionó sobre “el daño que la codicia humana sin límites puede generar”. Su mensaje se da ante la situación generada por el escándalo de Ueno Bank y posterior juicio político al presidente Santiago Peña.

Al respecto, Rojas aseguró que su corazón permanece en Paraguay y expresa el “profundo dolor” con el que siguió, mediante la prensa y las redes sociales, los daños provocados por el mencionado caso por lo que a la vez remarcó que la única garantía para enfrentar futuras crisis reside en “fortalecer nuestras instituciones y respetarlas a rajatabla”.

La artista también subrayó la importancia de escuchar todas las voces en democracia y sostiene que el parlamento debe “parecerse a su gente”. Asimismo, aseguró que está orgullosa de las voces jóvenes que se hicieron escuchar durante estos días, mientras que también criticó a la clase política a la que calificó que se encuentra “muy desfigurada” y “que ya no se parece en nada al pueblo que representa”.

“Si ya no es el bien común, capaz que sea el momento de irse a casa y dejar ese espacio para los que están listos para defender al Paraguay. Que sean esos los que ocupen esos lugares”, aseveró.

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Resiliencia y rechazo a la represión

Al caracterizar al pueblo paraguayo como resiliente, honesto y trabajador, Rojas explicó que la ciudadanía sale a las calles impulsada por la indignación cuando “ya no aguanta más”.

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También cuestionó el uso de balines de goma, chorros de agua y gas pimienta contra los manifestantes, afirmando que las autoridades tienen el deber de proteger a los ciudadanos.

“Quiero terminar diciéndoles que hoy más que nunca renuevo la esperanza en el Paraguay posible, ese que vamos a salir a construir desde mañana. Hoy, verdad, justicia y castigo a los responsables. A partir de mañana a construir ese Paraguay posible. De esta también vamos a salir. ¡Arriba Paraguay!“, concluyó.

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