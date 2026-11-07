ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
07 de noviembre de 2026 - 20:25

Video: este es el mensaje de Berta Rojas sobre la situación en Paraguay

La guitarrista Berta Rojas compartió unas reflexiones ante la situación que atraviesa Paraguay tras el caso Ueno Bank y sus derivaciones, como el juicio político a Santiago Peña. “Tenemos que trabajar en fortalecer nuestras instituciones y en respetarlas a rajatabla”, asegura.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un video compartido en sus redes sociales, la guitarrista paraguaya Berta Rojas reflexionó sobre “el daño que la codicia humana sin límites puede generar”. Su mensaje se da ante la situación generada por el escándalo de Ueno Bank y posterior juicio político al presidente Santiago Peña.

Al respecto, Rojas aseguró que su corazón permanece en Paraguay y expresa el “profundo dolor” con el que siguió, mediante la prensa y las redes sociales, los daños provocados por el mencionado caso por lo que a la vez remarcó que la única garantía para enfrentar futuras crisis reside en “fortalecer nuestras instituciones y respetarlas a rajatabla”.

La artista también subrayó la importancia de escuchar todas las voces en democracia y sostiene que el parlamento debe “parecerse a su gente”. Asimismo, aseguró que está orgullosa de las voces jóvenes que se hicieron escuchar durante estos días, mientras que también criticó a la clase política a la que calificó que se encuentra “muy desfigurada” y “que ya no se parece en nada al pueblo que representa”.

“Si ya no es el bien común, capaz que sea el momento de irse a casa y dejar ese espacio para los que están listos para defender al Paraguay. Que sean esos los que ocupen esos lugares”, aseveró.

Lea más: Preda defiende a Peña y califica de “atinada” su reclusión

Resiliencia y rechazo a la represión

Al caracterizar al pueblo paraguayo como resiliente, honesto y trabajador, Rojas explicó que la ciudadanía sale a las calles impulsada por la indignación cuando “ya no aguanta más”.

También cuestionó el uso de balines de goma, chorros de agua y gas pimienta contra los manifestantes, afirmando que las autoridades tienen el deber de proteger a los ciudadanos.

“Quiero terminar diciéndoles que hoy más que nunca renuevo la esperanza en el Paraguay posible, ese que vamos a salir a construir desde mañana. Hoy, verdad, justicia y castigo a los responsables. A partir de mañana a construir ese Paraguay posible. De esta también vamos a salir. ¡Arriba Paraguay!“, concluyó.

Lea más: Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más
04
Policiales
Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria
Ver más
05
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más

Te puede interesar