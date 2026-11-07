¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa

La Bolsa de Valores de Asunción suspendió preventivamente a ambas casas de bolsa tras reportes sobre la falta de fondos para cumplir con las operaciones.

¿Quién es Joshua Abreu y cuál es su vinculación con el caso?

Abreu, director de Ueno Casa Bolsa, era director de la Bolsa Nacional de Valores y, según detractores del gobierno saliente, pudo entrar y salir de un ente regulador a un ente regulado gracias al respaldo del oficialismo y la derogación de la ley de “Puerta Giratoria”.

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Abreu fue presidente de la Comisión Nacional de Valores (2018–2023) y luego fue el primer Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay (2023–2024) y, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue nombrado en la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Industria y Comercio.

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Por su parte, Valores Casa de Bolsa es presidida por Diego Christian Borja Terán.

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¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Centro Familiar de Adoración ante la estafa?

Tras la destitución de Santiago Peña y la difusión de informes sobre Abreu en redes sociales, el perfil de la Iglesia Centro Familiar de Adoración —liderada por Abreu y su familia— emitió un comunicado con comentarios limitados en el que invita a todos “a unirnos en oración por las personas y familias afectadas, por nuestra nación y por las autoridades”.

“Expresamos nuestro profundo dolor y preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas personas, familias, trabajadores e instituciones de nuestra nación. Nos duele ver la angustia, la incertidumbre y las consecuencias que estos acontecimientos están ocasionando en tantas familias. Nos solidarizamos con cada persona afectada y oramos para que encuentren respuestas satisfactorias, justicia y una pronta solución a sus dificultades”, expresaron.