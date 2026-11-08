Alliana mantiene aún al canciller Rubén Ramírez, pese a cuestionamientos

“En el transcurso de la mañana y por instrucciones del presidente Pedro Alliana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo conversaciones con Gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del Paraguay”.

Así refiere el posteo de ayer del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, a quien con esta acción diplomática, el nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, lo mantiene aún en el cargo. Sobre el ministro de Relaciones Exteriores pesan varios cuestionamientos por su gestión durante el gobierno del destituido Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones, y por su vínculo con la caída de Ueno Bank.

Al asumir Alliana este viernes a la noche, el primer presidente en saludarlo fue el mandatario de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el principal socio comercial y condómino en Itaipú. También expresaron su apoyo los gobiernos de Estados Unidos de América y Chile, entre otros.

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Cuestionamientos a Ramírez Lezcano

Partidos de la oposición con representación parlamentaria cuestionaron la continuidad de Ramírez Lezcano ante su fracaso en la candidatura para presidir la Organización de los Estados Americanos (OEA), a principios de 2025.

En marzo de ese año, Santiago Peña retiró la candidatura del canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano a secretario general de la OEA. Justificó que esta medida se tomó luego de que países amigos de la región decidieron no acompañar la propuesta de Paraguay.

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En esa ocasión Peña justificó que esta medida se da luego de que, en forma abrupta e inexplicable, el Paraguay fue informado por países amigos de la región, que modificaron su compromiso inicial con Paraguay y decidieron no acompañar finalmente la propuesta.

En aquella jornada, el principal rival de Ramírez Lezcano, fue el diplomático surinamés Albert Ramdin, quien reunió los apoyos necesarios para su elección. Ramdin sumó 26 votos sobre los 34 posibles, aunque para ganar el cargo frente al paraguayo Rubén Ramírez solo necesitaba de unos 18 apoyos.

Al menos tres países del Mercosur decidieron no respaldar la candidatura del paraguayo. La posición de la Cancillería brasileña habría pesado para desnivelar la balanza a favor del surinamés y hacer valer su liderazgo regional.

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“Andy” Rivas, el “asesor” que aparecía en viajes oficiales

En setiembre pasado, el canciller Ramírez Lezcano se refirió por primera vez a Andrés José “Andy” Rivas, un ciudadano argentino que oficialmente no aparece en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a quien incluyeron en varias comitivas oficiales como “consejero” de la cartera estatal.

Su nombre saltó a la luz por ser “socio” de Fernando Cerimedo, el asesor de gobiernos de derecha en la región y presumiblemente vinculado con el narcotráfico, además de un supuesto caso de sicariato en Bolivia

“Andrés Rivas es amigo personal mío. Él no tiene contrato ni con el Ministerio de Relaciones Exteriores ni conmigo, de ninguna naturaleza. Con él hemos coincidido en una serie de reuniones internacionales donde él ha sido invitado, como nosotros, y de ninguna manera eso representa un vínculo contractual ni en lo personal ni en lo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, así respondió brevemente Ramírez Lezcano sobre Andy Rivas. El 12 de febrero del 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores referente a Andrés José Rivas, mejor conocido como “Andy” Rivas, luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, protagonizara un “papelón” al viajar a los Estados Unidos de América para participar en el acto de asunción de Donald Trump, pero quedó al margen y ninguneado.

Al día siguiente, el 13 de febrero de 2025, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado cartista Miguel del Puerto, remitió la resolución del pedido de informes a Cancillería, cuando empezó a correr el plazo de 15 días hábiles para la respuesta. Hasta ahora, un año y medio después, no llegó.

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En su momento, el diputado colorado Mauricio Espínola requirió a la Cancillería “indicar si el señor Andrés “Andy” Rivas, forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en caso afirmativo, en qué carácter (contratado, nombrado o comisionado); en caso negativo, cuál es su función específica, su profesión y qué servicios presta. Detallar de qué objetos de gasto ha obtenido beneficios (salario, honorarios, bonificaciones, pasajes, viáticos, hospedaje, etc.)“.