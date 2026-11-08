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Política
08 de noviembre de 2026 - 12:37

Alliana ratifica a González y Nicora al frente de los ministerios de Defensa y Justicia

Rodrigo Nicora en traje gris detrás de podio, Óscar González en traje claro observa atentamente mientras se desarrollan discursos.
Los ministros de Justicia, Rodrigo Nicora, y de Defensa, Óscar González, en Asunción.

En su primera reunión oficial tras el cambio de mando, el presidente de la República, Pedro Alliana, ratificó a Rodrigo Nicora y Óscar González como ministros de Justicia y de Defensa, respectivamente. Mantienen sus cargos para ajustar el cerrojo de seguridad sobre la cúpula bancaria caída y el expresidente detenido.

Por ABC Color
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El presidente de la República, Pedro Alliana, encabezó el domingo una reunión de trabajo con miembros del Gabinete en Mburuvicha Róga. Al término del encuentro, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, hablaron en rueda de prensa para anunciar que fueron reconfirmados oficialmente en sus cargos por el Ejecutivo.

Pedro Alliana, en traje oscuro y barba, discute con su gabinete en un entorno oficial, rodeado de banderas de Paraguay.
Pedro Alliana y su gabinete discuten prioridades en una reunión oficial en Paraguay.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas le pidió dinamizar las instituciones y priorizar la asistencia a los sectores vulnerables golpeados por los temporales. En ese sentido, anunció que este lunes temprano el Comando Logístico emprenderá viaje hacia la zona de Itá Corá para llevar alimentos no perecederos y realizar un almuerzo solidario junto con la orquesta militar, trabajando codo a codo con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), gobernaciones e intendencias ante los embates del fenómeno climático.

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Al ser consultado sobre las condiciones de detención del expresidente Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), González detalló que se está dando estricto cumplimiento al mandato judicial que dispuso su prisión preventiva.

El titular de Defensa remarcó que el exmandatario se encuentra alojado en una habitación común destinada al personal militar, sin lujos ni trato preferencial.

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Aclaró además que el protocolo de seguridad presidencial que reglamenta la cobertura de expresidentes será evaluado y redefinido en los próximos días por los mandos correspondientes.

Alliana pide a Nicora más trabajo de campo

Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que la instrucción del presidente Alliana exige un monitoreo diario que se renueva cada 24 horas para ajustar el control en los 19 centros penitenciarios del país.

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Nicora sostuvo que, con esta instrucción, se terminó la etapa de la burocracia de oficina y que las autoridades deberán instalarse de forma permanente en el campo, suspendiendo viajes al exterior y realizando inspecciones sorpresivas en las cárceles.

No habrá lujos para directivos de Ueno Bank

Al abordar la situación de los exdirectivos del quebrado Ueno Bank que ya fueron remitidos con prisión preventiva, Nicora aseguró que no habrá absolutamente ninguna diferencia ni trato privilegiado con relación al resto de la población penal.

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Invito a los medios de comunicación a que mantengan los ojos abiertos y actúen como contralores de que la ley se aplique con la misma vara para todos.

Asimismo, al referirse al eventual traslado de Santiago Peña a una penitenciaría común en caso de que la Justicia así lo ordene, el titular de Justicia garantizó que el sistema penitenciario nacional está técnicamente capacitado para recibir a cualquier perfil de interno. En ese sentido, subrayó que se priorizará la seguridad y el debido proceso sin distinción de apellidos ni de poder político.

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