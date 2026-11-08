Caacupé: Valenzuela cuestiona el saqueo financiero y exige devolver el dinero a los estafados

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, lanzó un fuerte cuestionamiento a la crisis financiera y política que atraviesa el Paraguay, que involucra al ahora presidente destituido por juicio político, Santiago Peña, imputado por presunta lesión de confianza junto a otros cómplices. Denunció el perjuicio ocasionado a miles de familias por una operación fraudulenta disfrazada de negocio bancario y exigió la urgente devolución del dinero a todas las personas afectadas.

Con una prédica marcada por la indignación, el religioso afirmó que el escándalo financiero golpeó especialmente a los sectores más vulnerables, que perdieron recursos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y servicios esenciales.

“Una vez más nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria de alimentación, de la salud, de nuestros estudiantes y del pago de sus servicios básicos”, expresó.

Monseñor Valenzuela también cuestionó que instituciones del Estado hayan depositado miles de millones de guaraníes y millones de dólares en la entidad bancaria involucrada, pese a que, según manifestó, muchas de ellas ya tenían conocimiento de que la quiebra estaba en camino.

En ese sentido, recordó que el dinero público comprometido en el escándalo pertenece a toda la ciudadanía y pudo haber sido destinado a atender necesidades urgentes, como tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades graves.

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El obispo reconoció que se pusieron en marcha mecanismos institucionales y se adoptaron medidas en el ámbito político, pero consideró que estas respuestas todavía no son suficientes frente al enorme perjuicio ocasionado y la frustración de miles de ciudadanos.

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Exigió respuestas al nuevo Gobierno

Uno de los puntos más contundentes de su mensaje fue el reclamo dirigido a las autoridades para que se concrete la devolución del dinero a las personas estafadas y se castigue ejemplarmente a los responsables.

“Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas”, manifestó.

Asimismo, comparó el sufrimiento de las víctimas del escándalo financiero con el de los afectados por la mafia de los pagarés, quienes, pese al paso de los años, siguen soportando las consecuencias de un esquema que les impide recuperar sus recursos.

El religioso pidió al presidente de la República, Pedro Alliana, y a los ministros del nuevo Gobierno asumir la responsabilidad de encontrar soluciones concretas y aprovechar lo que calificó como una oportunidad histórica para sanear el país de una vez por todas.

“La gente exige soluciones reales y sinceras”, enfatizó.

Exhortó a los fieles a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno y a practicar la solidaridad y la fraternidad, especialmente con quienes quedaron en una situación económica desesperante a raíz de estos hechos.

También pidió oraciones y actos de mortificación para que Dios ilumine a quienes deben tomar decisiones y permita encontrar una salida justa a la crisis.

Llamado a la vigilancia y a la conversión

En otro momento de la homilía, monseñor Valenzuela invitó a los fieles a reflexionar sobre la vigilancia espiritual y la necesidad de mantener encendida la fe, la esperanza y la caridad. A partir de la parábola de las diez vírgenes, recordó que los cristianos deben estar preparados para el encuentro con Jesús, pues nadie conoce el día ni la hora de su regreso.

Finalmente, relató el caso de un motociclista que, en un episodio de violencia vial, pateó un vehículo por una aparente actitud de venganza, perdió el equilibrio y terminó siendo atropellado por otro rodado que circulaba en sentido contrario. El hombre murió en el lugar.

A partir de este hecho, llamó a evitar las reacciones impulsivas y la violencia, y recordó la importancia de actuar correctamente en todo momento, sin dejarse llevar por el rencor o el deseo de venganza.

“Vigilen, pues, porque no saben el día ni la hora”, concluyó.

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