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Política
08 de noviembre de 2026 - 15:42

Cecilia Pérez al Presidente Alliana: “No permita que nos maten a todos”

Cecilia Pérez, abogada de Mauricio Espínola.
La exministra de Justicia y exviceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez RivasGentileza

La exministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, envió una carta abierta al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que cuestiona la permanencia de Rodrigo Nicora al frente del Ministerio de Justicia. En el documento, advierte sobre el grave riesgo que corren los operadores del Estado, denuncia que la cárcel de máxima seguridad opera como un refugio del narcotráfico y exige revocar el nombramiento ministerial antes de que se produzcan nuevos atentados violentos.

Por ABC Color
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La exministra de Justicia y exviceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez Rivas, dirigió este domingo una carta abierta al presidente Pedro Alliana. En el documento, la exfuncionaria califica la ratificación de Rodrigo Nicora en la titularidad del Ministerio de Justicia como una afrenta a la lucha contra la criminalidad organizada transnacional y una amenaza directa para la vida de quienes enfrentan a estas estructuras.

Lea más: Alliana ratifica a González y Nicora al frente de los ministerios de Defensa y Justicia

Pérez advirtió que jueces, fiscales del caso “A Ultranza Py”, agentes especiales, la exministra de la SENAD y funcionarios penitenciarios que continúan con vida reciben constantes amenazas de muerte. Según expone, las órdenes de ataque salen directamente de las penitenciarías, que están bajo el control de las autoridades que el Ejecutivo acaba de ratificar.

Una cárcel de “máxima seguridad” bajo sospecha

La exministra detalla irregularidades en el penal Martín Mendoza de Emboscada, presentado públicamente como de máxima seguridad pero que, en la práctica, funcionó como un condominio privado para reclusos privilegiados, según su comunicado.

Entre las anomalías señaladas figuran fugas concretadas con sábanas y frazadas, audios sobre sobornos para frenar traslados de internos, así como el procesamiento judicial del propio director del penal y del jefe de Inteligencia Penitenciaria.

Lea más: Exdirectivos de Ueno Bank inauguraron módulos recién terminados del Centro Nacional de Prevenidos

Pérez cuestiona que, durante casi tres años, Nicora contó con recursos extraordinarios como presupuesto asignado, tres nuevos centros penitenciarios, cientos de agentes y el respaldo directo del gabinete de seguridad. A pesar de contar con estos elementos, la gestión penitenciaria derivó en un colapso institucional encubierto tras campañas publicitarias.

La custodia en el caso Ueno Bank

Otro aspecto señalado en la carta abierta abarca el caso Ueno Bank y sus orígenes en la financiera Credicentro, grupo económico ligado a figuras del entorno político actual. Pérez recordó que la Fiscalía investiga a los socios de dicha entidad y que el directorio de Ueno Bank permanece bajo custodia del Ministerio de Justicia.

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Ante este escenario, la exministra sostiene que no existen garantías de una custodia imparcial y libre de privilegios mientras el Ministerio de Justicia permanezca bajo una conducción elogiada y sostenida por el propio gobierno.

La memoria del coronel Moral

La carta rememora el sicariato del coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho, un mes después de que su testimonio judicial permitiera condenar a quienes intentaron sobornarlo mientras ejercía como jefe del reclusorio de Viñas Cue. Pérez enfatizó que el Estado no le brindó protección al jefe militar a pesar del riesgo evidente.

En la conclusión del texto, Cecilia Pérez traslada la responsabilidad de cualquier nuevo ataque contra la integridad de los amenazados al presidente Pedro Alliana.

La exministra solicita la inmediata revocación del nombramiento de Rodrigo Nicora, la designación de una autoridad sin vínculos con la gestión penitenciaria saliente ni con el Grupo Vázquez, y la evaluación urgente del esquema de protección a los operadores de justicia. El documento finaliza con un pedido explícito: “Señor Presidente: no permita que nos maten a todos”.

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