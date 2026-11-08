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Política
08 de noviembre de 2026 - 14:17

Estos fueron los senadores que dieron el acuerdo para que Carlos Carvallo sea presidente del BCP

Los 39 senadores que dieron el acuerdo constitucional para que Carlos Carvallo sea presidente del BCP.
Los 39 senadores que dieron el acuerdo constitucional para que Carlos Carvallo sea presidente del BCP. (Imagen generada con IA)

El pueblo paraguayo decidirá en 2028 si los senadores que confirmaron a Carlos Carvallo como presidente del BCP merecen su confianza. Carvallo, procedente entonces de la financiera Ueno, obtuvo 39 votos. Solo dos parlamentarios se abstuvieron. Vea la lista y el video del debate.

Por ABC Color
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El acuerdo constitucional del Senado para designar a Carlos Carvallo como titular del Banco Central del Paraguay se concretó el 30 de agosto de 2023, días después de que Santiago Peña asumiera la presidencia.

Lea más: ¿Y la unidad opositora?: PLRA posterga firma de acuerdo para la chapa única 2028

De un total de 45 senadores electos y activos desde julio de 2023, 39 parlamentarios le otorgaron su voto de confianza. La mayoría se expresó admirada por el trabajo técnico del funcionario y su sólida formación profesional y académica.

Carlos Carvallo como titular del BCP, como presidente de Financiera Ueno y como preso.
Carlos Carvallo como titular del BCP, como presidente de Financiera Ueno y como preso.

¿Qué senadores cuestionaron o se abstuvieron durante el debate?

Solo dos senadores cuestionaron duramente al candidato, o al menos al gobierno del cual provenía, y decidieron abstenerse de votarlo.

Colym Soroka, entonces colorado disidente, manifestó que no le daba su voto porque Carvallo había firmado un documento favorable a las leyes internacionales ambientales que afectaban las ganancias de los productores agrícolas.

Esperanza Martínez, el 10 de agosto de 2023. Foto de Archivo.
Esperanza Martínez, el 10 de agosto de 2023. Foto de Archivo.

Sin embargo, Esperanza Martínez, casi de forma profética, advirtió que Carvallo representaba a una administración que buscaba copar el poder, reducir los controles y captar todos los fondos jubilatorios posibles, poniendo en grave riesgo las pensiones sociales.

¿Por qué la advertencia sobre los fondos jubilatorios se volvió realidad?

Hoy en día sabemos que su catastrófica predicción de la senadora Martínez quedó corta, ya que Ueno no solo captó recursos del IPS, sino también de Itaipú y la ANDE, entre otros entes.

Además, se produjo un vaciamiento de los ahorros de casi tres millones de paraguayos, los cuales fueron devueltos en un gran porcentaje gracias a un fondo de garantías creado con los impuestos públicos.

Vea clips del debate:

En aquella votación también figuraron ausentes Rafael Filizzola (PDP), quien años después encabezaría junto a Martínez una cruzada solitaria contra Peña y Ueno; Eduardo Nakayama (PLRA), vinculado al sector de seguros, defensor del BCP y cercano a Julio Rey, uno de los imputados en el caso Ueno; Carlos Núñez Agüero (ANR, HC), dirigente cooperativista de policías jubilados; y Lilian Samaniego (ANR), quien recientemente llevó a tribunales a la hermana de Zenaida Delgado tras acusaciones vinculadas al manejo del IPS.

Así votaron

De esta manera Carvallo pasó de Director de Financiera Ueno, a presidente del Banco Central del Paraguay a preso y con un proceso judicial en curso.

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