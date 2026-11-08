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Política
08 de noviembre de 2026 - 22:52

Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión

Pedro Alliana y Marco Rubio
Pedro Alliana saluda al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Washington DC.Gentileza

El presidente Pedro Alliana informó que recibió una llamada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para abordar la cooperación bilateral.

Por ABC Color
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El presidente de la República, Pedro Alliana, informó que recibió una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la continuidad de la cooperación entre ambos países.

El mandatario dio a conocer el contacto a través de su cuenta oficial en la red social X. Según señaló, durante la comunicación abordaron temas relacionados con seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo.

Alliana destacó las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos y reafirmó su compromiso de profundizar la alianza estratégica con Washington.

Lea más: Alliana ratifica a González y Nicora al frente de los ministerios de Defensa y Justicia

Rubio invitó a Alliana a una próxima reunión

En su publicación, el jefe de Estado también agradeció la invitación de Rubio para mantener una próxima reunión, aunque no precisó la fecha ni el lugar en que se realizaría el encuentro.

Recibí la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien conversé sobre las excelentes relaciones entre nuestros países y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, expresó.

El mandatario agregó que agradeció la invitación y la disposición del funcionario estadounidense para continuar fortaleciendo la relación estratégica entre ambas naciones.

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