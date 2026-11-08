Harán denuncia por retiro privilegiado de fondos antes del cierre de Ueno Bank

Este lunes, un grupo de parlamentarios encabezado por la diputada Rocío Vallejo presentará una denuncia penal formal contra personas innominadas para investigar la existencia de “retirados privilegiados”, es decir, altos directivos, autoridades o personas influyentes que habrían utilizado información privilegiada para vaciar o retirar sus millonarios depósitos de Ueno Bank días antes de que se haya anunciado su resolución desde el Banco Central del Paraguay (BCP).

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La denuncia se da mientras al ciudadano le congelaron las cuentas y se le recortó el acceso a su propio sueldo o jubilación, y paralelamente, habría existido un selecto grupo de personas vinculadas al poder que habría recibido el aviso de la inminente quiebra y logró salvar su capital a costa del vaciamiento.

“Se tiene que saber quiénes avisaron y quiénes sacaron la plata”

La legisladora Rocío Vallejo señaló que la fuga coordinada de capitales en las horas previas a la resolución es un hecho punible grave que se encuadra dentro del código penal paraguayo.

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“Queremos que se sepa quiénes tuvieron esa información privilegiada y retiraron su dinero antes de que fuera el tiempo legal de hacerlo”, expresó la parlamentaria a ABC.

Subrayó además que la denuncia se presenta contra personas innominadas para que los fiscales anticorrupción rastreen la lista completa de grandes transferencias de última hora sin ningún tipo de blindaje o padrinazgo político. “Eso configura tipos penales claros y debe ser investigado con todo el rigor de la ley”, remarcó la diputada.

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La sospecha central apunta a que desde las altas esferas del Gobierno y de la propia cúpula directiva se habría filtrado el estado real de insolvencia a amigos, socios comerciales y parientes para que vaciaran sus plazos fijos y cuentas corrientes.

La resolución de Ueno Bank, además de generar el cogelamiento de cuentas, provocó la caída y detención del expresidente Santiago Peña y del encarcelamiento de la cúpula del Grupo Vázquez.