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Política
08 de noviembre de 2026 - 12:13

Harán denuncia por retiro privilegiado de fondos antes del cierre de Ueno Bank

AME3260. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). "Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
AME3260. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). "Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

La diputada Rocío Vallejo anunció que este lunes formalizarán la denuncia ante la Fiscalía contra personas innominadas por el supuesto retiro privilegiado de fondos de Ueno Bank antes de que se haya anunciado su resolución desde el BCP. Manifestó que, con esta denuncia, buscan castigar a quienes usaron información secreta para salvar su dinero.

Por ABC Color
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Este lunes, un grupo de parlamentarios encabezado por la diputada Rocío Vallejo presentará una denuncia penal formal contra personas innominadas para investigar la existencia de “retirados privilegiados”, es decir, altos directivos, autoridades o personas influyentes que habrían utilizado información privilegiada para vaciar o retirar sus millonarios depósitos de Ueno Bank días antes de que se haya anunciado su resolución desde el Banco Central del Paraguay (BCP).

Lea más: Caso Ueno significará el uso del 50% de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir a afectados

La denuncia se da mientras al ciudadano le congelaron las cuentas y se le recortó el acceso a su propio sueldo o jubilación, y paralelamente, habría existido un selecto grupo de personas vinculadas al poder que habría recibido el aviso de la inminente quiebra y logró salvar su capital a costa del vaciamiento.

“Se tiene que saber quiénes avisaron y quiénes sacaron la plata”

La legisladora Rocío Vallejo señaló que la fuga coordinada de capitales en las horas previas a la resolución es un hecho punible grave que se encuadra dentro del código penal paraguayo.

Lea más: Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones

“Queremos que se sepa quiénes tuvieron esa información privilegiada y retiraron su dinero antes de que fuera el tiempo legal de hacerlo”, expresó la parlamentaria a ABC.

Rocío Vallejo en chaqueta blanca habla con micrófono, mientras Raúl Antonio Benítez aplaude en un recinto legislativo.
Sesión bicameral en la que se trataba la renuncia presentada por Santiago Peña a la Presidencia de la República tras el escándalo por el caso Ueno Bank.

Subrayó además que la denuncia se presenta contra personas innominadas para que los fiscales anticorrupción rastreen la lista completa de grandes transferencias de última hora sin ningún tipo de blindaje o padrinazgo político. “Eso configura tipos penales claros y debe ser investigado con todo el rigor de la ley”, remarcó la diputada.

Lea más: Resolución de banco pone a prueba la estabilidad del país

La sospecha central apunta a que desde las altas esferas del Gobierno y de la propia cúpula directiva se habría filtrado el estado real de insolvencia a amigos, socios comerciales y parientes para que vaciaran sus plazos fijos y cuentas corrientes.

La resolución de Ueno Bank, además de generar el cogelamiento de cuentas, provocó la caída y detención del expresidente Santiago Peña y del encarcelamiento de la cúpula del Grupo Vázquez.

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