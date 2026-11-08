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Política
08 de noviembre de 2026 - 16:00

¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?

Santiago Peña
El expresidente Santiago Peña, ayer en la Fiscalía General del Estado.160118+0000 HANDOUT

El comandante del Regimiento Escolta Presidencial dio detalles sobre la reclusión en esa instalación militar del expresidente Santiago Peña, quien guarda allí prisión preventiva desde luego de su detención el pasado viernes.

Por ABC Color
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El expresidente Santiago Peña guarda reclusión preventiva en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, a donde fue trasladado luego de su destitución y posterior detención el pasado viernes. El exmandatario es investigado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, en el marco de una causa relacionada al cierre de Ueno Bank, entidad vinculada a exsocios comerciales del expresidente.

El Regimiento Escolta no cuenta con celdas, por lo que el expresidente Peña está siendo albergado en una habitación común en la que tiene permitido usar un teléfono celular y recibir visitas. El exmandatario es la única persona privada de su libertad recluida en esa instalación castrense.

El comandante del Regimiento Escolta, coronel José Dayub, comentó cómo fue la llegada del expresidente Peña a esa dependencia luego de su detención y qué fue lo primero que le dijo el exjefe de Estado.

Lea más: Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones

“Cuando llegó, le recibí y me dijo: ‘Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo’, y me mostró una sonrisa”, dijo el coronel Dayub en una entrevista con Radio Ñandutí.

¿Por qué Peña no fue a una cárcel?

Un soldado abre un acceso del Regimiento Escolta Presidencial, donde está recluido el expresidente Peña.
Un soldado abre un acceso del Regimiento Escolta Presidencial, donde está recluido el expresidente Peña.

Ayer, sábado, el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso que el expresidente Peña guarde prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial y no en una cárcel del sistema penitenciario con el argumento de que, debido a su rol de exjefe de Estado, maneja información sensible relacionada a la lucha contra el crimen organizado.

El coronel Dayub dio más detalles sobre las circunstancias en que el expresidente Peña está detenido en el Regimiento Escolta.

Lea más: Santiago Peña estuvo mas de 250 días fuera del país para “promocionar” el “Paraguay Gigante”

Explicó, por ejemplo, que al exmandatario se le ofreció la provisión de desayunos, almuerzos y cenas preparados en la institución, pero comentó que el mandatario solicitó que sus comidas le sean provistas por su familia.

La imputación a Santiago Peña

Santiago Peña en traje formal, conversando, con edificio curvilíneo de Ueno Bank y grupo de personas al fondo.

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, con cuyo grupo empresarial el exmandatario estuvo directamente vinculado como accionista hasta marzo de 2025.

Lea más: Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

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