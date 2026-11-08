Rodrigo Quintana: Repudian designación de Ariel Martínez en Ministerio del Interior

La Conducción Nacional de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), en un comunicado expresó “su más enérgico rechazo” a la designación del abogado Ariel Martínez como ministro del Interior en el gobierno de Pedro Alliana, quien asumió la Presidencial el viernes último tras el juicio político del Congreso que destituyó a Santiago Peña por mal desempeño de funciones.

El nombramiento trae polémica, atendiendo que el exfiscal fue viceministro del Interior (gobierno de Horacio Cartes) durante el aciago 31 de marzo y 1 de abril de 2017, cuando la Policía atropelló la sede del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y asesinó al dirigente Rodrigo Quintana. El exsuboficial Gustavo Florentín fue condenado por homicidio doloso agravado a 24 años de prisión.

En su comunicado, el JLRA señala que “Ariel Martínez cumplió funciones como viceministro del Interior durante el gobierno de Horacio Cartes, en el periodo en que, en la madrugada del 1 de abril de 2017, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en la sede central de nuestro partido y asesinaron a nuestro correligionario Rodrigo Quintana, dirigente del PLRA. A día de hoy, la justicia sigue incompleta, Rodrigo partió, y también su padre, don Fidelino, sin obtener esa respuesta”.

Por ello, consideramos que esta designación constituye una ofensa a la memoria de Rodrigo Quintana, a su familia, al Partido Liberal Radical Auténtico y a la democracia paraguaya. Recordamos al presidente Alliana que asume en un momento de crisis institucional y que tiene la obligación de gobernar para Todos los Paraguayos, no solo para los de su partido. Exigimos inmediatamente la revisión de esta designación. Un gobierno que pretende traer “paz, orden y seguridad” no puede empezar reabriendo heridas dolorosas de nuestra historia", refire la nota.

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“La memora no se negocia”

Por su parte, mujeres activistas del PLRA, en un comunicado, también lamentaron la designación de Ariel Martínez, quien es muy cercano a Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Señala que “la memoria no se negocia. La impunidad y el encubrimiento de asesinos no pueden ser política de Estado. La designación de Ariel Martínez como ministro del Interior es una provocación a la memoria.

”Durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, bajo el gobierno de Horacio Cartes, Rodrigo fue asesinado en la sede del PLRA el 31 de marzo de 2017. Un crimen que marcó nuestra democracia y que sigue interpelando a las instituciones. Hoy, mientras su hija Sol Quintana vuelve a las calles, como lo hizo su padre, tenemos la obligación de no mirar hacia otro lado. No podemos naturalizar que quienes estuvieron al frente de instituciones durante episodios tan graves vuelvan a ocupar espacios de poder sin que la memoria y la justicia sean parte del debate público. Porque la democracia también se defiende recordando, reclamando justicia y enfrentando la impunidad.Rodrigo no está. Sol sigue de pie. Y el pueblo no olvida", refiere la nota.

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“Todos los cómplices permanecen en el poder”

Por otra parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) manifestó en su cuenta de X, que la ANR no aprende a pesar de la caída del entonces presidente Santiago Peña. “En serio no aprenden.Peña cayó a pesar del cartismo, no gracias a ustedes. Abandonaron el barco cuando ya se hundió y el inmenso daño se produjo. Si nuestras denuncias de hace años se escuchaban a tiempo el perjuicio iba a ser mucho menor”, cuestionó el senador opositor.

En otro apartado de su posteo, Filizzola expresó que “siguen los mismos en el poder”. “Ahora veo que siguen en lo mismo, todos los cómplices permanecen en el poder. Sean al menos humildes y convoquen a personas decentes para sacar adelante a un país que ustedes llevaron a la ruina. Caso contrario el pueblo les demandará”, aseveró.

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Fiscales y ministros de Cartes

El nuevo ministro, Ariel Martínez, fue agente fiscal del Ministerio Público (MP) hasta que el 10 de noviembre de 2016 fue designado viceministro de Asuntos Políticos por el entonces presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara.

Después, el 2 de febrero de 2018, Ariel Martínez asumió ya como ministro del Interior, en reemplazo de Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, quien a su vez pasó a ser cuando eso ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). Cuando terminó el mandato de Cartes, el 15 de agosto de 2018, Martínez pasó a trabajar como abogado independiente e incluso integró la Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, mientras que Lezcano regresó a la Fiscalía, primero como fiscal de Crimen Organizado y actualmente como fiscal de Antisecuestro.

Florentín actuó por cuenta propia, según Martínez

En los días que siguieron a la quema del Congreso Nacional y la muerte de Rodrigo Quintana, autoridades como el entonces viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, insistieron en que el entonces suboficial Florentín no debía estar en ninguno de los pelotones policiales que operaron en el microcentro en la noche del 31 de marzo y la madrugada de 1 de abril. El viceministro Martínez dio la inverosímil versión de que el 31 de marzo Florentín escapó de su lugar de reclusión, se equipó y armó, y se coló con el pelotón policial que asaltó el PLRA.