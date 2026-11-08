Santiago Peña estuvo mas de 250 días fuera del país para “promocionar” el “Paraguay Gigante”

El expresidente de la República, Santiago Peña, fue muy cuestionado por la ciudadanía y por políticos, incluso por su partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR) por viajar mucho al exterior. En una ocasión, el entonces embajador de Francia matizó esa situación, hecho que motivó un llamado de atención de la Cancillería nacional, a cargo del cuestionado Rubén Ramírez Lezcano.

El mandatario fue destituido con votos unánimes en un juicio político del Congreso Nacional, por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP), dejando a miles de clientes con sus ahorros congelados. Actualmente, el exjefe de Estado está procesado y con prisión preventiva.

De acuerdo con los datos oficiales, el entonces gobernante electo, fue a Brasilia el 16 de mayo de 2023 para una reunión con Luiz Inácio Lula da Silva. Fue su primer desplazamiento al extranjero. El segundo viaje fue el 29 de mayo de 2023, a Buenos Aires, cuando mantuvo una reunión con el entonces presidente argentino Alberto Fernández.

Primeros viajes de Santiago Peña al asumir la Presidencia de la República

Luego, al asumir la presidencia el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña realizó su primer viaje oficial como mandatario del 16 al 23 de setiembre de 2023. Fue uno de los viajes más prolongados y caros. El destino fue la ciudad de Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo reuniones con sus pares de varios países y también con empresarios privados.

El segundo viaje como mandatario fue del 12 al 13 de octubre de 2023 cuando viajó a Argentina para presenciar un partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Paraguay.

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Millonarios viajes de Santiago Peña y gastos a costa de erario

Peña viajó al mundo con la muletilla de Paraguay Gigante con el afán de promocionar al país para la captación de inversores. Sus desplazamientos fueron costosos. El presupuesto aprobado para 2024 contemplaba poco más de G. 2.078 millones para ese rubro. En 2025, la asignación subió a G. 3.557 millones y, para este 2026, el Gabinete Civil tenía previsto un presupuesto de G. 5.209 millones para los viajes.

En enero de 2025, un comparativo de los Presupuestos Generales de la Nación (PGN) de los últimos tres años permite obtener el significativo crecimiento de los gastos de la Presidencia de la República en ese periodo. Esto, mientras el presidente Santiago Peña intenta instruir a la población sobre las formas de “ahorrar” para así “tener más plata en sus bolsillos”.

El presupuesto para viajes subió 151%

El rubro pasajes y viáticos es el que más se incrementó en los primeros años de Santiago Peña, de acuerdo al comparativo de los presupuestos asignados al Gabinete Civil. Entre 2024 y 2026 ese gasto subió 151%.

El presupuesto aprobado de 2024 revela que el mandatario tenía previstos para ese ítem un poco más de G. 2.078 millones. Para 2025, el monto se disparó a G. 3.557 millones, mientras que para este año la intención de gastar ya llega a G. 5.209 millones.

Estas cifras son las previstas, lo que no significa sea un límite, atendiendo que la ejecución presupuestaria del Gabinete Civil al 30 de junio del año pasado detalla modificaciones en el monto inicial con una suba de G. 4.622 millones.

Es decir, el rubro pasajes y viáticos el año pasado se disparó a G. 8.179 millones, un poco de 1,1 millones de dólares.

El 21 de octubre de 2026, se remite al Senado la última nota de Santiago Peña informando de su viaje a los Estados Unidos, del 21 al 23, la que sería su última salida del país como mandatario, para participar en actividades académicas y en un foro sobre América Latina.

En el mismo viaje se entrevistó con altas autoridades del gobierno norteamericano como el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent y con el director de la CIA, John Ratcliffe.

En total fueron 31 los países visitados por Santiago Peña durante su mandato.

En junio de este año se reportó un recorte en gastos para viajes

Planillas de ejecución del Gabinete Civil de la Presidencia exhiben un recorte de G. 2.614 millones en pasajes y viáticos; sin embargo, la institución infló en G. 1.972 millones el rubro para catering, ceremonial y servicios de comunicación, además de asignar G. 4.008 millones para ser destinados exclusivamente a equipamiento militar.

La documentación detalla que los pasajes y viáticos tuvieron un recorte global de G. 2.614 millones. El recorte principal se dio en los pasajes, que cayeron G. 1.549 millones. El presupuesto inicial de G. 3.147 millones quedó reducido a G. 1.598 millones.

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Este ajuste ocurre luego de múltiples cuestionamientos debido a que Santiago Peña ha estado en el ojo de la tormenta por sus incesantes salidas internacionales desde su llegada al Palacio de López, habiendo completado recientemente su viaje número 67 en menos de tres años de mandato. En sintonía con esto, los viáticos bajaron G. 1.065 millones, pasando de una previsión inicial de G. 2.062 millones a un monto provisorio de G. 997 millones.

Eventos y opacidad

Sin embargo, el supuesto ahorro en viajes quedó completamente anulado por incrementos en otros seis ítems, que en conjunto suman G. 5.981 millones. El primer gran salto se dio en los servicios de ceremonial, que treparon de G. 3.465 millones a G. 4.373 millones; un incremento –hasta ahora– de G. 908 millones. A esto se suma el rubro de catering (bocaditos y otros), que escaló de G. 308 millones a G. 460 millones (G. 152 millones más).

La opacidad en el manejo de la plata pública también aparece bajo la denominación de “Otros servicios en general” –gasto que no estaba previsto para este año y al que se le asignaron con el transcurrir de los primeros meses G. 174 millones–. El clasificador presupuestario define este ítem como gastos en servicios no personales no especificados, una “bolsa” que vuelve a incluir ceremonial, vigilancia y más catering.

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Peña estuvo 250 días fuera del país

Conforme a datos oficiales, en los 73 viajes de Santiago Peña, Pedro Alliana estuvo en ejercicio de las funciones de presidente de la República -según estimaciones- más de 250 días. Así refiere el líbelo acusatorio de la Cámara de Diputados para argumentar el juicio político a Alliana (rechazado), mediante un pacto en la ANR.

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Peña y sus frase “Paraguay Gigante”

En sus viajes en el exterior, Santiago Peña llevó bajo el brazo su remanido eslogan Paraguay Gigante. Por medio de Mitic, a cargo del primo político Gustavo Villate, impulsó formalmente frases y lemas vinculados al concepto de “Paraguay gigante” o “El resurgir de un gigante” desde el inicio de la gestión del presidente ahora destituido.

Frases y lemas oficiales principales

“El resurgir de un gigante” : Es la premisa inaugural introducida por Santiago Peña al asumir su mandato el 15 de agosto de 2023, con la idea de posicionar al país en escenarios competitivos globales y superar el aislamiento o “mediterraneidad mental”.

“Soy paraguayo. Soy gigante” : Es el lema central de la campaña oficial lanzada el 15 de abril de 2026 por el Gobierno del Paraguay a través del MITIC (Viceministerio de Comunicación) durante un acto de entrega de becas universitarias y técnicas a más de 7.500 jóvenes en la Secretaría Nacional de Deportes.

“Cuando el desarrollo mejora la vida de la gente, Paraguay se hace gigante”: Frase difundida en los informes presidenciales y en las redes oficiales de Peña en la red X (julio de 2026) que asocia el progreso social y económico con la identidad nacional.

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Familiares usaron avión presidencial

Durante su mandato, Santiago Peña no solo viajó mucho sino sus familiares usaron el avión presidencial para desplazamientos no oficiales. En este año, la aeronave donada por Taiwán, se utilizó para el viaje de la entonces primera dama Leticia Ocampos y sus hijos. En setiembre de este año, Peña llevó a su yerno, Lautaro Cuevas, la pareja de su hija Costanza Peña Ocampos, a su viaje a Venezuela y luego a Nueva York (Asamble de Naciones Unidas). En esa ciudad, la hija cursa estudios universitarios.