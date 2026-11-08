Cuestionan a Salma Agüero por amedrentar a jóvenes que piden su destitución

La cuestionada ministra de la Juventud, Salma Agüero, enfrenta una batería de polémicas. Le pagó US$ 19.000 a un youtuber mexicano que al final no vino al Paraguay; evitó que la Fiscalía la procese por la dudosa trazabilidad de su compra de un terreno en San Bernardino por más de G. 450 millones y desapareció durante las protestas de jóvenes contra Santiago Peña. Ahora la denuncian por amedrentar a activistas que piden su destitución.

Salma Agüero llegó a la función pública en medio de polémicas. Era una conocida hurrera del cartismo y, siendo ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud, se comportó como una operadora política del candidato a la intendencia de Asunción de Honor Colorado, Camilo Pérez.

¿Por qué se cuestiona la gestión de la ministra de la Juventud Salma Agüero?

Semanas atrás fue duramente cuestionada por volver a contratar al youtuber mexicano Farid Dieck para ofrecer una charla sobre salud mental. Reveló que gastó US$ 19.000 del presupuesto de la institución, pero sostuvo que el monto no representaba un porcentaje perceptible. El evento debía realizarse el sábado último y fue suspendido.

Lea más: Migajas políticas: Ministra Salma Agüero gastará USD 19.000 para traer a polémico youtuber mexicano

¿Cuánto costó el contrato fallido del youtuber mexicano Farid Dieck?

Poco después, la Fiscalía descubrió su vinculación en la imputación del extitular de Petropar Eddie Jara. Con su salario de servidora pública adquirió de Jara un terreno en San Bernardino por más de G. 450 millones, y ella sostuvo que esta operación se realizó con fondos privados de su actividad familiar y préstamos bancarios. Afirmó también que ganaba más en el sector privado y que pasó a la función pública como un apostolado.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/10/23/salma-aguero-asegura-que-compra-de-inmueble-a-eddie-jara-es-trazable-y-bancarizada-y-que-la-funcion-publica-es-un-apostolado/

¿Cómo justificó la compra del terreno vinculado al caso Petropar?

En los últimos días, enfrentó el cuestionamiento de un sector de los jóvenes movilizados contra el gobierno de Santiago Peña, mandatario destituido a quien señalan por encabezar un esquema de captación de fondos públicos para el Banco Ueno, dinero que desapareció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salma Agüero y sus hurreros, al servicio del candidato Camilo Pérez

Este sector de manifestantes la acusó de haber estado ausente durante las protestas, por lo que una usuaria impulsó un pedido digital de destitución. La respuesta de la secretaria de Estado fue el amedrentamiento.

¿Qué hay detrás de la denuncia por censura y pedido de destitución?

La influencer y comunicadora Vane Nicole denunció que la ministra de la Juventud, Salma Agüero, habría enviado a su abogado a presionar a quienes impulsaron la petición para destituirla. La afectada sería la usuaria Samara Mustafa. La iniciativa ya superaba las 10.000 firmas y ahora quedó en el centro de un debate sobre libertad de expresión en que funcionarios públicos usan amenazas jurídicas para callar a sus críticos.

Según diversas publicaciones, Los jóvenes impulsaron en Change.org la petición «¡Salma Agüero no nos representa!», para solicitar la destitución de la ministra de la Juventud por considerar que no representa sus intereses ni necesidades, al señalar que no habría apoyado a los jóvenes durante las manifestaciones contra Santiago Peña.

La denuncia difundida en redes señala que el abogado de Agüero se habría comunicado con la creadora para exigir el retiro de la petición, bajo advertencia de posibles acciones legales por difamación y calumnia, y que la iniciativa habría sido dada de baja tras ese presunto contacto.

Por ahora, Agüero está entre los ministros confirmados por el presidente Pedro Alliana.