¿Y la unidad opositora?: PLRA posterga firma de acuerdo para la chapa única 2028

El 28 de octubre último, referentes y presidentes de los partidos opositores con representación parlamentaria anunciaron en la sede del PLRA la firma de un acuerdo de unidad con miras a presentar una chapa presidencial única.

Tras más de dos horas de debate a puertas cerradas, anunciaron la unidad total para las elecciones generales de 2028. En el encuentro se definió firmar un acuerdo programático este lunes 9 de noviembre y quedó pendiente definir el método para integrar la chapa presidencial.

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La reunión fue convocada por el presidente del PLRA, Alcides Riveros. Entre las principales figuras presentes estuvieron el exintendente de Ciudad del Este y líder de Yo Creo, Miguel Prieto; las senadoras Yolanda Paredes y Lucía Mendoza, por Cruzada Nacional; la diputada Rocío Vallejos y Luis Yd, por el Partido Patria Querida; la exsenadora Desiree Masi, por el Partido Democrático Progresista (PDP), y el diputado y vicepresidente del PLRA, Antonio Buzarquis, entre otros.

En ese momento el tema político giraba en torno a la fisura interna en Honor Colorado y la manera de aprovecharla en favor de la alternancia. Riveros señaló que la prioridad actual es la elaboración de un proyecto de país antes que atender los enfrentamientos en la ANR. “Más que preocuparnos por el Partido Colorado, por su crisis, estamos más preocupados por la crisis que pasa la ciudadanía paraguaya y de esos 70 años del sistema de corrupción que existe en nuestro país”, sentenció.

¿Por qué la oposición postergó la firma del acuerdo para la chapa presidencial única?

Pero tras la crisis generada por el cierre del Banco Ueno y la destitución y encarcelamiento del expresidente Santiago Peña, las autoridades del PLRA anunciaron que la cita queda postergada.

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“Con los demás presidentes de los partidos de la oposición hemos decidido postergar la firma del acuerdo de unidad, considerando el momento que está atravesando nuestro pueblo. Una vez definida la nueva fecha estaremos informando a la opinión pública”, anunció en su cuenta de X el titular del PLRA, Alcides Riveros.

“Ahora es cuando hubiesen demostrado unidad pelmazos… en contra la mafia, pero bue”, fue la única respuesta que recibió el tuit de Riveros. Esta respuesta fue escrita por el usuario Rocko M. R. @RockoM15.

¿Qué cuestionamientos y facturas vinculan a las autoridades del partido con el Grupo Vázquez?

Por otra parte, empiezan a surgir cuestionamientos al PLRA por vínculos u operaciones con Ueno y el Grupo Vázquez. El periodista Alfredo Guachiré señaló en su cuenta de X que “las autoridades del PLRA deberían tener la decencia de explicar este documento, figura una factura del Grupo Vázquez al partido por G. 669 millones bajo el concepto “IMPUESTO S/ INTERES”, fechada el 18 de diciembre de 2025. ¿A qué operación corresponde?”. En diciembre de 2025, el presidente del PLRA era Hugo Fleitas.