A pedido de Alliana, Diputados suspende de forma repentina el tratamiento del Presupuesto 2027

Una de las primeras promesas de Pedro Alliana al asumir la presidencia el pasado viernes, en reemplazo del destituido Santiago Peña, fue reducir la “grasa” en el presupuesto y aumentar el gasto social. A consecuencia de ello, hoy se levantó la sesión extraordinaria de las 14:00 donde se debía dar ya media sanción al Presupuesto 2027.

Poco después de las 12:00, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), emitió la resolución Nº 4723 por la cual se dispuso la sesión prevista para hoy a fin de tratar el PGN 2027.

Esta había sido convocada este fin de semana, bastante opacada por la turbulencia política y económica generada por el caso Ueno, la destitución de Peña vía juicio político y las revelaciones que fue haciendo la investigación penal.

Según se comunicó escuetamente a los legisladores, la suspensión de la convocatoria fue a consecuencia de que “el presidente de la República (Alliana) desea plantear cambios al proyecto del PGN”.

Alliana “se inauguró” en el cargo planteando una administración pública con menos derroche, lanzando un dardo incluso al expresidente Peña haciendo referencia a su intención de dejar de viajar tanto y ocuparse más del país.

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Pese a esta suspensión, el tiempo apremia ya que el PGN 2027 tiene fecha de sanción ficta este sábado 14 de noviembre, es decir, si no se aprueba la versión retocada antes de dicha fecha, quedará sancionada la versión original del gobierno de Peña.

En esta instancia, ese no sería un problema insalvable, ya que de todos modos podría modificarse en su segundo trámite en el Senado, pero implicaría puentear a una de las cámaras.

Lo concreto es que con estos cambios que se pretenden introducir quedan en la nada todo el debate previo y la comparecencia de autoridades, lo cual ahora se deberá apurar antes del sábado 14.

Como parte de esas medidas de austeridad, el nuevo jefe de Gabinete Civil de Alliana y exministro del Ambiente de Peña, Rolando de Barros Barreto, emitió una circular dirigida a todos los entes en la que entre otras medidas, exigía que los viajes al exterior se restrinjan al mínimo posible.