ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
09 de noviembre de 2026 - 12:00

Alliana designa a nuevos integrantes de su gabinete: Mades, Mitic y Asesoría Jurídica de la Presidencia

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c), participa durante la toma de juramento de los nuevos ministros del Interior, Ariel Martínez (d), y de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja (i), este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c), participa durante la toma de juramento de los nuevos ministros del Interior, Ariel Martínez (d), y de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja (i), este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino

La Presidencia de la República oficializó una serie de cambios y designaciones este lunes 9 de noviembre de 2026. Los decretos firmados por el presidente Pedro Alliana abarcan puestos como la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, así como los ministerios de Tecnología y del Ambiente.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A través de sus respectivos decretos, Pedro Alliana designó a Eduardo Ariel González Báez (hombre de confianza de Horacio Cartes) como asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Lea más: Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se nombró al viceministro Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino de dicha secretaría de Estado, en reemplazo de Gustavo Villate.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c-i), participa durante la toma de juramento de los nuevos ministros del Interior y de Obras Públicas y Comunicaciones. EFE/ Juan Pablo Pino.
El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c-i), participa durante la toma de juramento de los nuevos ministros del Interior y de Obras Públicas y Comunicaciones. EFE/ Juan Pablo Pino.

También en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se oficializó la designación de Víctor Andrés González Bedoya como ministro interino de esta cartera ambiental.

Lea más: Nuevo ministro del Interior confirma a la cúpula policial

Todas las documentaciones oficiales fueron refrendadas por el Ministerio del Interior, dando cumplimiento formal a las facultades constitucionales del Presidente de la República en la conformación y administración de su equipo de gobierno.

Pedro Alliana con el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja. EFE/ Juan Pablo Pino.
Pedro Alliana con el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja. EFE/ Juan Pablo Pino.

Una lista de cambios

Estas designaciones siguen a las ordenadas por Alliana durante el fin de semana; primero con la vuelta de Ariel Martínez al Ministerio del Interior en reemplazo del comisario Carlos Benítez, quien estuvo apenas 48 horas en el cargo luego de la renuncia de Enrique Riera.

Lea más: “Ningún cargo está asegurado”: Gobierno de Alliana anuncia hoy más cambios

Posteriormente se oficializó la llegada de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en reemplazo de Claudia Centurión y este lunes, la designación de Félix Sosa al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en reemplazo de Miguel Báez Reyes.

El nuevo presidente Pedro Alliana saluda al nuevo ministro del Interior, Ariel Martínez. EFE/ Juan Pablo Pino
El nuevo presidente Pedro Alliana saluda al nuevo ministro del Interior, Ariel Martínez. EFE/ Juan Pablo Pino

Además de estos cambios, fueron reconfirmados en sus cargos, Rodrigo Nicora en la cartera de Justicia, Óscar González en Defensa Nacional, Marco Riquelme en Industria, Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar Lovera en Economía y Finanzas, Tadeo Rojas en Desarrollo Social e Isaías Fretes en Salud Pública.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
03
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más

Te puede interesar