Alliana designa a nuevos integrantes de su gabinete: Mades, Mitic y Asesoría Jurídica de la Presidencia

A través de sus respectivos decretos, Pedro Alliana designó a Eduardo Ariel González Báez (hombre de confianza de Horacio Cartes) como asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Lea más: Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se nombró al viceministro Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino de dicha secretaría de Estado, en reemplazo de Gustavo Villate.

También en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se oficializó la designación de Víctor Andrés González Bedoya como ministro interino de esta cartera ambiental.

Lea más: Nuevo ministro del Interior confirma a la cúpula policial

Todas las documentaciones oficiales fueron refrendadas por el Ministerio del Interior, dando cumplimiento formal a las facultades constitucionales del Presidente de la República en la conformación y administración de su equipo de gobierno.

Una lista de cambios

Estas designaciones siguen a las ordenadas por Alliana durante el fin de semana; primero con la vuelta de Ariel Martínez al Ministerio del Interior en reemplazo del comisario Carlos Benítez, quien estuvo apenas 48 horas en el cargo luego de la renuncia de Enrique Riera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Ningún cargo está asegurado”: Gobierno de Alliana anuncia hoy más cambios

Posteriormente se oficializó la llegada de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en reemplazo de Claudia Centurión y este lunes, la designación de Félix Sosa al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en reemplazo de Miguel Báez Reyes.

Además de estos cambios, fueron reconfirmados en sus cargos, Rodrigo Nicora en la cartera de Justicia, Óscar González en Defensa Nacional, Marco Riquelme en Industria, Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar Lovera en Economía y Finanzas, Tadeo Rojas en Desarrollo Social e Isaías Fretes en Salud Pública.