Alliana pide acuerdo para Fernando Rivarola, el técnico que alertó sobre Ueno Bank

El presidente de la República, Pedro Alliana, solicitó a la Cámara de Senadores el acuerdo constitucional para designar a Fernando Rivarola como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente de la banca matriz.

Las propuestas llegan en un momento particularmente delicado para el organismo regulador, tras la crisis de Ueno Bank, que provocó una profunda reestructuración de sus principales autoridades y derivó en la destitución de Santiago Peña mediante juicio político.

La Cámara de Senadores fue convocada a una sesión extraordinaria para las 11:00, en la que se prevé avanzar con el tratamiento de las nominaciones. Ambas nominaciones tendrían el apoyo legislativo.

La designación de Rivarola adquiere especial relevancia por sus antecedentes en la Superintendencia de Bancos. El funcionario fue quien suscribió el informe técnico que dejó documentadas las alertas sobre la situación financiera de Ueno Bank, antes de que la entidad terminara sometida al proceso de resolución bancaria.

Alliana destaca a Rivarola y habla de rigor técnico

A través de sus redes sociales, Alliana anunció la propuesta de incorporación de Rivarola al Directorio del BCP y destacó su perfil profesional.

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La institucionalidad y el rigor técnico vuelven a ocupar el lugar que les corresponde. He presentado ante el Congreso Nacional la propuesta de incorporación de Fernando Rivarola al Directorio del Banco Central del Paraguay. Un joven comprometido y valiente. Confío en que el Congreso acompañe esta designación para seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Pedro Alliana

Rivarola fue apartado del área de Supervisión del BCP durante el gobierno de Santiago Peña, después de haber dejado constancia de sus observaciones técnicas sobre las operaciones de Ueno Bank.

Fernando Rivarola, el funcionario que dejó las alertas sobre Ueno Bank

Fernando Rivarola se desempeñaba como gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del BCP. Su nombre tomó notoriedad pública tras conocerse el informe técnico que llevaba su firma y que advertía sobre operaciones de riesgo y problemas en los indicadores financieros de Ueno Bank.

El documento, de 25 páginas, describía las observaciones técnicas sobre la entidad y sus operaciones, entre ellas los descalces patrimoniales, las exposiciones crediticias de riesgo y los sobregiros sin garantías suficientes vinculados a empresas del mismo grupo económico.

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Las advertencias adquirieron especial relevancia cuando la situación de la entidad desembocó en su resolución bancaria y dejó expuesta la actuación de las autoridades responsables de la supervisión financiera.

Sin embargo, antes de que el caso adquiriera toda su dimensión política, Rivarola había sido apartado de la Gerencia de Supervisión.

De la Gerencia de Supervisión a la AFD

Mediante el Decreto N.º 6329, del 6 de julio de 2026, firmado por el entonces presidente Santiago Peña, se dispuso el traslado de Rivarola al Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

La decisión lo sacó de una de las áreas centrales de fiscalización del sistema financiero, en un contexto en el que ya existían observaciones técnicas sobre Ueno Bank.

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Posteriormente, el contenido del informe y las circunstancias de su traslado cobraron relevancia en el debate político y legislativo sobre la responsabilidad de las autoridades del BCP en la crisis.

Ahora, con Alliana en la Presidencia de la República, el mismo funcionario es propuesto para regresar al Directorio de la institución en la que había desarrollado buena parte de su carrera profesional.

El perfil académico y profesional de Rivarola

Rivarola es licenciado en Administración de Empresas por la Webber International University de Florida, Estados Unidos, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude.

Cuenta además con un máster en Administración Pública y Política Económica por la London School of Economics, del Reino Unido; un máster en Gestión Pública y Derecho Económico por la Universidad de Salamanca, y un diplomado en Políticas Macrofinancieras por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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También registra experiencia en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), en el Ministerio de Hacienda, donde se desempeñó como asesor principal y coordinador del gabinete técnico ministerial, y como docente universitario.

En el BCP ocupó diferentes cargos técnicos y gerenciales, entre ellos jefe de Desarrollo de Mercados Financieros, gerente de Análisis y Regulación y gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Jorge Schreiner, propuesto para presidir el Banco Central

En paralelo, Alliana solicitó el acuerdo constitucional para designar a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central del Paraguay.

Schreiner cuenta con antecedentes en la propia institución: fue miembro del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y presidió la Comisión Nacional de Valores entre 2003 y 2013.

Es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con especialización en Política Monetaria y Crediticia por la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, Alemania. También es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Tributario.

En el ámbito privado, se desempeñó como vicepresidente de ACI S.A. y posteriormente asumió la presidencia y dirección ejecutiva de Comtel S.A.

Su eventual designación se produce tras la salida de las anteriores autoridades del BCP, en medio de la crisis que dejó la resolución de Ueno Bank y de los cuestionamientos sobre la actuación del organismo regulador.

La conformación de una nueva conducción de la banca matriz será clave para recuperar la confianza en la supervisión financiera y esclarecer las responsabilidades institucionales que quedaron bajo cuestionamiento tras el colapso de la entidad.