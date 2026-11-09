Caso Ueno-Peña: Denuncia de diputados pone en la mira a Seprelad y los retiros anticipados

Un grupo de diputados opositores presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía de Emiliano Rolón para que investiguen presuntos hechos delictivos vinculados, como la obtención de información privilegiada para el retiro anticipado de grandes sumas de dinero en la víspera de iniciarse el proceso de resolución (caída) de Ueno Bank, y también investiguen si instituciones del Estado como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) cumplieron su rol o fueron “cómplices”.

Además de Vallejo, los diputados Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo), Carlos Pereira Rieve (PLRA, NL), Raúl Benítez (Independiente), Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) y Roberto González (ANR, Añeteté) firmaron la denuncia penal, que apunta a los siguientes puntos:

Retiros Anticipados antes de la caída de Ueno Depósitos realizados por Entidades Públicas Rol de la Seprelad de Liliana Alcaraz Presunta manipulación de la cotización del dólar Datos Biométricos en poder de ITTI.

En lo que se refiere a los retiros anticipados de millonarias sumas antes de que en la madrugada del martes se inicie el proceso de resolución de Ueno Bank, ya la semana pasada Vallejo afirmó haber recibido denuncias de personas físicas y jurídicas que, presuntamente valiéndose de información privilegiada, procedieron a vaciar lo poco que ya queda del banco de Grupo Vázquez, encabezado por el ahora detenido Miguel Vázquez.

“Ante este escenario de colapso previsible habrían procedido de manera selectiva a permitir retiros anticipados, millonarios y privilegiados. De ser cierta la información, estas extracciones se realizaron sustrayendo dichos capitales de la masa común de acreedores y ahorristas, que hoy abarca a miles de depositantes y fondos públicos, y vaciando de forma dolosa el activo liquidable de la entidad provocando un grave quebranto patrimonial a la masa societaria”, señala parte del escrito de denuncia.

Los legisladores remarcan que esas no son simples faltas administrativas, sino que constituirían delitos penales, y adjuntaron en los anexos algunos de los casos de público conocimiento.

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En lo que se refiere a los depósitos de instituciones públicas en Ueno, si bien varias instituciones ya presentaron denuncias particulares, como ser el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Itaipú Binacional, el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros, con el fin de investigar el destino de su dinero, los legisladores apuntan a investigar la responsabilidad de estos administradores.

Los mismos exigen que el Ministerio Público investigue las responsabilidades de encargados de entes que desde el 7 de septiembre de 2026, cuando se presentó el Pedido de Informes en el Senado sobre Ueno, siguieron depositando dinero público en una institución que ya tenía alertas graves.

“Esta arista debe ser investigada, para analizar la responsabilidad de los administradores públicos que dispusieron del dinero de su entidad, aun sabiendo la inestabilidad ya existente con relación a este banco”, acota la denuncia.

Seprelad de Liliana Alcaraz

Un punto relevante de la denuncia es el rol de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, a fin de indagar si cumplió con los controles sobre reportes de operaciones sospechosas en este caso, donde se habla del vaciamiento de al menos unos US$ 855 millones solo en fondos públicos conocidos, es decir, pueden ser mucho más.

“Solicitamos al Ministerio Público, requiera informes a SEPRELAD, sobre operaciones sospechosas que hubiesen sido reportadas por los sujetos obligados establecidos en el art. 13 de la Ley 1015/97 y sus modificatorias, relacionadas a UENO BANK como así mismo a todas las personas físicas y jurídicas vinculadas”, señala la denuncia.

Como ya es de público conocimiento, el Ueno movió millonarios montos entre empresas vinculadas al Grupo Vázquez, mediante “préstamos” en condiciones paupérrimas a empresas que no tenían la forma real de devolver esos créditos.

Todo esto, con el fin de triangular estas sumas (en su mayoría provenientes de fondos públicos y jubilatorios), para que otra vez terminen en bolsillos del mismo grupo.

“La SEPRELAD debe informar si realizó los informes de inteligencia respectivo. Por otro lado, solicitar a la SEPRELAD, activar los protocolos de solicitud de informes a nivel de unidades de inteligencia financiera del mundo sobre los movimientos de personas relacionadas a todos estos hechos”, remarca como segundo punto del requerimiento en relación con Seprelad.

Algo que también alertan los legisladores es una aparente estrategia vinculada a devaluar artificialmente el dólar con el fines de sacar réditos económicos por parte del gobierno de Peña, sin importar que esto afectase a sectores económicos como el de la exportación de nuestros productos.

“Debe analizarse en este contexto la cotización del dólar. La llamativa caída del dólar en un porcentaje mayor al 25% debe ser explicada por las autoridades del Banco Central del Paraguay si tiene vinculación con todos los hechos acaecidos en el sistema financiero, y con las acciones u omisiones realizadas que hubiesen favorecido a este esquema criminal”, refieren.

Si bien no forma parte de la denuncia de los legisladores, hoy el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, reveló que existe colaboración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América por los bonos que colocó Ueno en EE.UU., donde varios también fueron afectados.

En este caso, para colmo, los fondos no están cubiertos por el Fondo de Garantías estatal y la recuperación se peleará en estrados de ese país.

Lo relacionado al dólar podría tener relación con estos bonos, ya que, al tener un guaraní muy apreciado con relación al dólar, obtenían ventaja al tener un tipo de cambio bajo para el pago de los intereses en la moneda norteamericana.

Finalmente, también piden indagar sobre el uso de datos biométricos, que el Grupo Vázquez fue colectando de manera indiscriminada gracias al copamiento de actividades masivas públicas y privadas.

“Otra arista a ser investigada, es la referente a la captación de datos biométricos y la utilización de los mismos, ya que incluso existen datos de menores de edad entre estos, ya que para validar la identidad se solicitaban datos biométricos, además de la captación de datos de millones de personas en el contexto de las diferentes actividades realizadas por estas empresas”, señala.

Esta operación ya levantó alertas desde el momento en que se exigía ceder datos biométricos para acceder a eventos privados como la Expo de Mariano Roque Alonso o incluso a los partidos de fútbol local, así como a los de la Selección Paraguaya de Fútbol.

“La utilización indebida de estos datos puede acarrear consecuencias gravísimas para las personas y configurar, en su caso hechos punibles”, señala la denuncia, atendiendo a que recientemente se aprobó también la Ley de Protección de Datos Personales.

La propia empresa Itti (a través de una filial en Texas, EE.UU., parte del Grupo Vázquez, había reportado poseer datos biométricos y sensibles alojados en servidores de dicho país sin dar mayores detalles.