Diputado Espínola plantea remover a autoridades que depositaron fondos públicos en Ueno

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola alista un proyecto de declaración en el que insta al presidente Pedro Alliana a la remoción de las autoridades y los altos funcionarios que hayan tenido responsabilidad directa de enviar dinero público a Ueno Bank.

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El parlamentario pedirá remover a los altos funcionarios que hayan participado en la aprobación, autorización, renovación o mantenimiento de depósitos e inversiones de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank.

El pedido también incluye a las autoridades de las entidades binacionales y de las instituciones previsionales.

En su proyecto de declaración, el diputado Espínola también insta al presidente Alliana a promover las investigaciones y los sumarios administrativos tras identificar a los responsables.

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“Insto a promover las investigaciones y los sumarios administrativos pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso”, reza parte del proyecto.

Este proyecto ingresará mañana a la sesión de la Cámara de Diputados para su tratamiento.