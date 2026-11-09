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Política
09 de noviembre de 2026 - 12:51

Diputado Espínola plantea remover a autoridades que depositaron fondos públicos en Ueno

Diputado Mauricio Espínola pide remoción de autoridades que hayan autorizado depósito de dinero público en Ueno Bank
Diputado Mauricio Espínola pide remoción de autoridades que hayan autorizado depósito de dinero público en Ueno Bank155732+0000 RODRIGO BUENDIA

El diputado Mauricio Espínola (Añetete) presentará un proyecto de declaración en donde insta al presidente Pedro Alliana a remover de sus cargos a todas las autoridades que hayan depositado dinero público en el quebrado Ueno Bank.

Por ABC Color
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El diputado colorado disidente Mauricio Espínola alista un proyecto de declaración en el que insta al presidente Pedro Alliana a la remoción de las autoridades y los altos funcionarios que hayan tenido responsabilidad directa de enviar dinero público a Ueno Bank.

Lea más: Gustavo Leite pide “barrida” de consejeros de Itaipú

El parlamentario pedirá remover a los altos funcionarios que hayan participado en la aprobación, autorización, renovación o mantenimiento de depósitos e inversiones de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank.

El pedido también incluye a las autoridades de las entidades binacionales y de las instituciones previsionales.

En su proyecto de declaración, el diputado Espínola también insta al presidente Alliana a promover las investigaciones y los sumarios administrativos tras identificar a los responsables.

Lea más: Líder Amarilla pide la renuncia inmediata del contralor por omisión en caso Ueno

“Insto a promover las investigaciones y los sumarios administrativos pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso”, reza parte del proyecto.

Este proyecto ingresará mañana a la sesión de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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