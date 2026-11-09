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Política
09 de noviembre de 2026 - 11:08

Gustavo Leite pide “barrida” de consejeros de Itaipú

Reunión del Consejo de Administración de Itaipú, el 18 de marzo pasado.
Reunión del Consejo de Administración de Itaipú, el 18 de marzo pasado. Gentileza

Al senador cartista Gustavo Leite “le llama la atención” por que no se cambiaron a varios consejeros de Itaipú, quienes conformaban el “primer anillo” del ex presidente Santiago Peña.

Por ABC Color
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El senador Gustavo Leite (ANR-HC), uno de los parlamentarios oficialistas más críticos con la gestión de Santiago Peña, dice que le llama la atención que no sean destituidos los miembros del Consejo de Administración de la Itaipu Binacional.

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Leite pide al presidente Pedro Alliana la barrida de Roberto Ilo Moreno, exasesor jurídico de la Presidencia, Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía; y Claudia Centurión, exministra de Obras. Estas personas siguen siendo consejeros en la binacional.

“Me llama la atención que aún no hayan sido destituidos Roberto Ilo Moreno, Carlos Fernández Valdovinos y Claudia Centurión de Itaipu”, escribió el senador cartista.

El parlamentario también indicó que Rafael Lara, quien ocupa el cargo de director financiero de Itaipú debe irse lo antes posible.

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“Tampoco Lara, que fue quien depositó el dinero de Itaipú en UENO”, dijo Gustavo Leite.

No solo ser, sino parecer

El senador, en pocas palabras, indicó al presidente Pedro Alliana que no basta con tener buenas intenciones, sino que también es necesario proyectar y demostrar esas cualidades a través de la conducta.

“Debemos ser y parecer al mismo tiempo. Entiendo que hay mucho que cambiar, pero debemos hacerlo cuanto antes”, sostuvo Gustavo Leite.

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