Líder Amarilla pide la renuncia inmediata del contralor por omisión en caso Ueno

Se estima que G. 4,9 billones de los fondos públicos fueron depositados en Ueno Bank, lo que en dolarés serían aproximadamente US$ 850 millones. El banco fue intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras un sumario con el que se constató insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido.

Para realizar los depósitos, se modificaron las leyes y normas que establecían los límites de cada insitución, como por ejemplo las del Instituto de Previsión Social (IPS), que depositó aproximadamente US$ 350 millones de los fondos jubilatorios.

Para el senador del PLRA, Lider Amarilla, el contralor general de la República, Camilo Benítez, recientemente reelecto en el cargo, debería renunciar, considerando que no fiscalizó oportunamente las inversiones de las instituciones públicas y no advirtió del riesgo de concentración de fondos públicos.

“La renuncia inmediata del Contralor General de la República y el vicecontralor por los siguientes: el Contralor General hizo algunas omisiones importantes para la gente, no fiscalizó oportunamente las inversiones de IPS, y ANDE y demás entidades. No advirtió del riesgo de concentración de fondos públicos, US$ 855 millones”, señaló.

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Amarilla cuestiona conclusión de la correspondencia patrimonial de Peña

El expresidente de la República Santiago Peña, destituido por juicio político e imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, fue accionista del grupo empresarial del banco estando en funciones.

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La CGR realizó un examen de correspondencia de los bienes de Peña cuyo resultado presentó en mayo de 2026 ante el Ministerio Público en el que concluyó que existía correspondencia entre los ingresos y bienes del entonces mandatario.

Para el senador liberal, la Contraloría no esclareció operaciones claves, préstamos, rescate de acciones y reaccionó tardíamente a toda la crisis que eran ya evidentes.

“Él llegó tarde en el IPS porque él es contralor hace ya ocho años, nueve años que es contralor de la República. Cada año iba aprobando la gestión en diferentes instituciones. Llegó tarde a lo del IPS, llegó tarde a lo de, imaginate, el MEF, Ministerio de Economía puso plata y se supone que el Ministerio de Economía es el órgano más técnico que tenemos. Ese informe que ellos reciben para poder hacer depósitos en los bancos, depósito de seguridad, probablemente se adulteró, se falsificó. Todo esa investigación se va a tener que hacer”, refirió.

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Insistió en que los responsables directos de realizar estos depositos son los que encabezaban las instituciones, pero quien les controla es la CGR; sin embargo, Benítez “no hizo nada”.

Recordó que el artículo 7 de la ley de la Contraloría dice que el contralor tiene responsabilidad personal por acción o por omisión en en su trabajo de fiscalización, por lo que insistió que debe ser destituido e investigado él y sus bienes.

“Riene que renunciar si tuviera un poquito de dignidad, si tuviera un poquito de decencia, no puede estar ni un minuto. Es como si fuera que yo soy el dueño y no sé, el auditor de mi empresa no ve nada. Él no vio nada, no sintió nada, no escuchó nada. El daño está causado para los paraguayos. El daño está causado. Se robó US$ 860 millones y él no vio nada”, indicó.

El préstamo de Peña para construir su mansión

Para Amarilla, uno de los casos más escandalosos de la omisión de la contraloría tiene que ver con la mansión de Santiago Peña en San Bernardino. La construcción de la residencia de verano tuvo un costo aproximado de G. 7.700 millones que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

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El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por G. 3.548.000.000 para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

“Cuando nosotros todos sabemos que hacemos un préstamo y hasta el 25% de tu salario normalmente podés, te aprueban un préstamo, pero él mucho más de eso tenía préstamo y no vio, el tema de los sobres, ¿se acuerdan del tema de los sobres? Hablando del tema de los sobres, (Óscar) Orúe, el ministro de tributación, dijo que no había problema que la primera dama pida una factura a nombre de un tercero, mientras que a todos nosotros los paraguayos nos exigen que tenemos que tener factura a nombre nosotros", criticó.

Adelantó que pedirá tratar en mesa directiva de la Cámara de Senadores la renuncia o destitución de Camilo Benítez ya que “no puede seguir ni un minuto ese señor que él eso luego ya era un contralor irregular. Yo siempre denuncié que el contralor no tenía que volver a ser más contralor porque era amigo de Santiago Peña, se manejaban a nivel de de farra, de trucos. Hay fotos que ellos compartían, no le podía controlar a un amigo”.