“Ningún cargo está asegurado”: Gobierno de Alliana anuncia hoy más cambios

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Rolando De Barros Barreto, señaló que la reestructuración del Gobierno de Pedro Alliana continuará en los próximos días y alcanzará a distintos ministerios y entes públicos.

De Barros delantó que este lunes se comunicarán nuevas designaciones y confirmó que todos los cargos están bajo evaluación, incluidos los de los ministros.

“Van a seguir los cambios. Vamos a dar un mensaje claro a la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía sepa que acá hay una mano dura. Alliana es una persona con firmeza y determinación, no le va a temblar el pulso para hacer los cambios correspondientes”, sostuvo.

El jefe de Gabinete adelantó que durante la jornada se darán a conocer las nuevas modificaciones en el Ejecutivo. “Tenemos ya varios cambios confirmados que vamos a anunciar en el transcurso del día. No puedo adelantar nada”, añadió.

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Ningún ministro tiene el cargo asegurado

Asimismo, señaló que todos los ministerios recibieron la solicitud de poner sus cargos a disposición del presidente.

“Hemos solicitado a todos los ministerios sus cargos a disposición. Ningún cargo hoy en día está asegurado, aparte de los que ya hicimos que hoy van a jurar. El resto de los cargos están siendo evaluados y muchos de ellos van a ser cambiados”, mencionó.

Cambios en Gobierno: también evaluarían las binacionales

Respecto a las entidades binacionales, como Itaipú, que tenía depositados más de US$ 150 millones en Ueno Bank, De Barros evitó adelantar decisiones.

“No te quiero dar ninguna respuesta sobre las binaciones”, sostuvo. No obstante, explicó que primero se analizarán los cargos en los entes nacionales y posteriormente se avanzará con las binacionales.

El funcionario insistió en que la nueva administración buscará apartar a quienes no cumplan con sus responsabilidades. “Vamos a hacer un cambios fuerte, vamos a dar un mensaje claro a la ciudadanía: se va a cambiar al que no trabaja, al que no llega a sus objetivos y al que no convenza a la ciudadanía”.

IPS y los cambios confirmados

En ese sentido, dijo que también se evaluará la actuación del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar si se requieren cambios, considerando que el ente tiene depositado, como inversión, más de US$ 350 millones en Ueno Bank.

Hasta el momento, los cambios confirmados son el de Ariel Martínez al Ministerio del Interior, el de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el retorno de Félix Sosa a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Además, tras el cambio de mando, el presidente Alliana ratificó a Rodrigo Nicora y Óscar González como ministros de Justicia y de Defensa, respectivamente.

Por otra parte, De Barros señaló que una de las principales prioridades del Gobierno de Alliana es completar el pago a los ahorristas afectados por la crisis vinculada a Ueno Bank. Indicó que actualmente ya se superó el 90% de los desembolsos y adelantó que el presidente anunciaría datos favorables durante la jornada.

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Gobierno prepara recortes en el PGN para fortalecer la salud pública

Como segunda medida, el Ejecutivo apunta a reducir gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y reorientar los recursos hacia áreas prioritarias, principalmente el sistema de salud. En ese contexto, el ministro de Economía, Óscar Lovera, fue convocado para avanzar en una reestructuración presupuestaria.

“Ya fue convocado el ministro de Economía para una reestructuración total del PGN. Vamos a hacer un recorte importante para poder revertir y recortar beneficios, viajes y destinarlos o reprogramarlos a la adquisición de medicamentos, queremos fortalecer el sistema de salud”, dijo.

El jefe de Gabinete reconoció que, además de devolver el dinero a los ahorristas afectados, la atención de la salud pública constituye una de las deudas pendientes del Gobierno. También indicó que un equipo jurídico trabaja en las alternativas para recuperar los fondos del IPS que estaban depositados en Ueno.

En cuanto al programa Hambre Cero, aseguró que continuará ejecutándose y que su funcionamiento no está en riesgo. “El programa Hambre Cero sigue funcionando, no hay ninguna dificultad para que siga llevando a ejecución. Estamos trabajando con los gobernados y esta semana nos reunimos para hacer un análisis más detallado”, mencionó.

Caso Ueno: Ejecutivo afirma que colabora con la Fiscalía

De Barros también mencionó que el Poder Ejecutivo está colaborando con todo lo que requiera el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre el caso Ueno y el expresidente Santiago Peña.

En ese contexto, confirmó que Alliana suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Taiwán “para abocarse y dar un solución a esta problemática que estamos viviendo”.

Por otra parte, indicó que el Ejecutivo ya mantuvo reuniones con el ministro de Economía y que prevé encuentros con legisladores para avanzar en la reducción de gastos superfluos del PGN 2027. “Ya hay un diálogo con senadores y diputados para modificar el plan de gastos de la nación”, dijo.

“La idea es que todas las reprogramaciones vayan al bienestar de las familias paraguayas. Ya es una línea contundente que se ha bajado. El Congreso ya está colaborando. Esta semana habrá reuniones claves para poder avanzar y vamos a dar muestras claras con acciones concretas para que el PGN sea lo más austero posible y que todos los ejes se fortalezcan”, añadió.

Gobierno asegura que la crisis financiera está bajo control

Sobre la situación generada por Ueno Bank, el jefe de Gabinete sostuvo que el nuevo Ejecutivo reaccionó rápidamente y que las medidas adoptadas permitieron encaminar la crisis.

“Como otros países están diciendo, nuestro país ha reaccionado en cinco días de turbulencia, se está reencaminando el curso y se está controlando todo”, declaró.

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Asimismo, adelantó que durante la jornada se podrían conocer novedades sobre los recortes previstos en el Presupuesto General de la Nación.

De Barros también mencionó que otro de los principales temas abordados por el nuevo Ejecutivo es garantizar los recursos necesarios para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos a los funcionarios públicos.