- 09:00 - Ceremonia de juramento de Ariel Martínez como ministro del Interior y Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el Palacio de Gobierno.
- 11:00 - Audiencia con Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias (MEC), y representantes de gremios docentes, en el Palacio de Gobierno.
- 16:00 - Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.
- 17:00 - Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.
09 de noviembre de 2026 - 00:27
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 9 de noviembre
El presidente de la república desarrolla este lunes una serie de actividades oficiales en el Palacio de Gobierno, que incluyen ceremonias de juramento de nuevas autoridades y audiencias con ministros del gabinete y representantes sectoriales.
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