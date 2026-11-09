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Política
09 de noviembre de 2026 - 00:27

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 9 de noviembre

Pedro Alliana en traje oscuro y corbata, sentado en un escritorio, escribiendo entre estatuas y banderas de Paraguay.
Pedro Alliana, en su primer día como presidente de la República.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de la república desarrolla este lunes una serie de actividades oficiales en el Palacio de Gobierno, que incluyen ceremonias de juramento de nuevas autoridades y audiencias con ministros del gabinete y representantes sectoriales.

Por ABC Color
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  • 09:00 - Ceremonia de juramento de Ariel Martínez como ministro del Interior y Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el Palacio de Gobierno.
  • 11:00 - Audiencia con Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias (MEC), y representantes de gremios docentes, en el Palacio de Gobierno.
  • 16:00 - Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.
  • 17:00 - Reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC), en el Palacio de Gobierno.

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