Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 9 de noviembre

09:00 - Ceremonia de juramento de Ariel Martínez como ministro del Interior y Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el Palacio de Gobierno.

11:00 - Audiencia con Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias (MEC), y representantes de gremios docentes, en el Palacio de Gobierno.

16:00 - Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del gabinete civil, en el Palacio de Gobierno.