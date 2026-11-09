Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento

El expresidente Santiago Peña cumple hoy su tercer día de reclusión preventiva en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, a donde fue trasladado luego de su destitución y posterior detención el pasado viernes.

El exmandatario es investigado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, en el marco de una causa relacionada al cierre de Ueno Bank, entidad vinculada a exsocios comerciales del expresidente.

El juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien tiene a su cargo la causa por la que el exmandatario fue imputado, dispuso que el expresidente Peña guarde prisión preventiva en el Regimiento Escolta y no en una cárcel del sistema penitenciario con el argumento de que, debido a su rol de exjefe de Estado, maneja información sensible relacionada a la lucha contra el crimen organizado.

“En libre comunicación”

En conversación con ABC Color este lunes, el general César Moreno, comandante de las Fuerzas Militares, dio algunos detalles sobre las condiciones de reclusión del expresidente Peña en el Regimiento Escolta.

El jefe militar enfatizó que el régimen de reclusión del mandatario, incluyendo horarios de visitas, comunicaciones y esparcimiento, o el acceso a dispositivos electrónicos, es decidido por el Juzgado que tiene a su cargo la causa. Es por disposición del Juzgado que el expresidente Peña se encuentra “en libre comunicación”, añadió.

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Luego de que se reportara que el expresidente Peña tenía acceso a un teléfono celular en su lugar de reclusión - algo prohibido a otras personas en prisión preventiva -, una comitiva fiscal se presentó ayer en el Regimiento Escolta e incautó un dispositivo de la habitación en la que el exmandatario está siendo albergado.

El general Moreno recordó que el Regimiento Escolta “no tiene una estructura de penitenciaría” y, por lo tanto, no tiene celdas. El expresidente Peña está siendo recluido en una habitación en el pabellón de oficiales del recinto.

Comentó que el expresidente puede recibir visitas de su abogado o de parientes “dentro de los horarios de actividad normales” de un cuartel militar.

Segundo expresidente preso en el Regimiento Escolta

Santiago Peña no es el primer expresidente paraguayo que es recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.

En 2006, el expresidente Luis González Macchi (1999-2003) estuvo recluido en esa dependencia militar durante poco menos de un mes, luego de haber sido procesado por una causa de enriquecimiento ilícito.

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El general Moreno recordó que, durante su reclusión, González Macchi tenía libertad de hacer “alguna actividad física” en el predio del cuartel.

Sin embargo, reiteró que las condiciones de reclusión deben ser fijadas por el Juzgado y que este aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el expresidente Peña tenga periodos de esparcimiento, por lo que este ha permanecido en su habitación.

Imputado por la crisis de Ueno Bank

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, con cuyo grupo empresarial el exmandatario estuvo directamente vinculado como accionista hasta marzo de 2025.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.