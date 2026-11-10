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Política
10 de noviembre de 2026 - 20:08

Asume el nuevo Procurador, con “guiño” al entorno de Ueno Bank

Samuel Tadeo Rojas, con traje oscuro y micrófono, habla en un atril mientras dos mujeres lo observan atentamente.
Samuel Tadeo Rojas se presenta como Procurador General de la República.

Samuel Tadeo Rojas tomó posesión como Procurador General de la República y anunció que recibirá el “acompañamiento” de Roberto “Ilo” Moreno, exasesor de la Presidenciay exconsejero de Itaipú. Llamativamente, Moreno tiene un fuerte vínculo familiar con uno de los imputados del caso Ueno Bank.

Por ABC Color
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Durante la ceremonia oficial, el nuevo procurador General de la República, Samuel Tadeo Rojas (35), hijo del ministro Tadeo Rojas, sorprendió al enviar un caluroso saludo y confirmar que recibirá el apoyo cercano del exasesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno Rodríguez Alcalá.

Lea más: Peña justifica el interinazgo en la Procuraduría y minimiza críticas

“Les hago llegar el saludo afectuoso de Roberto Moreno Rodríguez, que hoy no pudo estar presente, pero que les aseguro les lleva en el corazón y me dijo que me va a acompañar desde donde esté”, expresó ante los funcionarios y autoridades presentes, entre los que se encontraban el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto, el asesor jurídico Eduardo González y su propio padre, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

Santiago Peña
El exasesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno (izq.) y el expresidente Santiago Peña, en Mburuvicha Róga.

Parentesco y el hilo directo con los imputados de Ueno Bank

La mención explícita a Moreno no es un dato menor en el organigrama del escándalo de Ueno Bank. “Ilo” Moreno renunció a la Asesoría Jurídica de la Presidencia en la misma jornada en que el Congreso tramitaba la expulsión de Peña, acorralado por el quiebre bancario.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

Más allá, Moreno integra el círculo familiar directo de uno de los principales imputados de Ueno Bank. Su hermana, María Esmeralda Moreno Ruffinelli, está casada con Juan Gustale, exdirectivo de Ueno Bank que actualmente se encuentra con prisión preventiva procesado por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Hombre en chaleco de la Policía Nacional de pie en oficina, rodeado por tres hombres con camisetas negras y gorra azul.
Juan Manuel Gustale Cardoni, expresidente de Ueno Bank

Por qué es importante la Procuraduría

Cabe resaltar que el rol de la Procuraduría es crucial dentro de la estructura pública, al ser el órgano técnico-jurídico y litigante encargado de precautelar y recuperar el dinero de todos los paraguayos.

Lea más: El hijo de ministro Tadeo Rojas, otro que “ya está mejor”

Tras la resolución de Ueno Bank y la destitución en juicio político del expresidente Santiago Peña, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, la entidad estatal tiene la misión urgente de reclamar la devolución del dinero pertenecientes a las instituciones públicas, como el Instituto de Previsión Social (IPS), a la ANDE y a diversos ministerios.

De la Dirección de Decretos a la Procuraduría

El nombramiento de Samuel Tadeo Rojas Caballero ratifica además la fuerte impronta del continuismo político. Es graduado de abogado en la Universidad Católica de Asunción en 2014 con la matrícula N° 41.903, y cuenta con posgrados en España e Italia.

Lea más: Millonarios fondos en riesgo: IPS formaliza denuncia penal contra Ueno Bank y BCP

Sin embargo, su ascenso dentro del entorno del Poder Ejecutivo estuvo estrechamente ligado a la gestión del propio Moreno. Desde septiembre de 2023, el hijo del ministro de Desarrollo Social se desempeñó como Director de Decretos de la Presidencia de la República con un salario mensual de G. 21.096.660, trabajando bajo el mando directo del exasesor jurídico Moreno.

Tras la vacancia dejada por Marco Aurelio González al migrar al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), la Procuraduría había quedado bajo un interinazgo temporal. Finalmente, González también terminó renunciando del BCP tras el escándalo bancario.

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