Con 56.000 firmas por su destitución, ¿Por qué Alliana mantiene a Salma Agüero como ministra de Juventud?

El presidente de la República Pedro Alliana mantiene en el cargo a la cuestionada ministra de la Juventud, Salma Agüero, contra quien ya se juntaron más de 56.000 firmas pidiendo su destitución. Pese a que el mandatario pidió a todos los secretarios de Estado poner sus cargos a disposición, ella tampoco renuncia. Siendo alumna, la funcionaria repudiaba la toma de colegios y de ahí ascendió como hurrera del cartismo.

Surgida como líder estudiantil durante las protestas del 2016, siendo menor de edad ya usó esta oportunidad para acercarse al entonces presidente de la República Horacio Cartes.

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“No nos sentimos representados por los que hacen las tomas de colegios”, dijo entonces Agüero, siendo presidenta del Centro de Estudiantes del Salesianito, contra las medidas de fuerza de estudiantes del sector público de esos años. Incluso, pidió sanciones contra estos estudiantes que peleaban por una mejor educación.

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¿Cómo fueron los inicios de Salma Agüero como líder estudiantil del Salesianito?

Fuertemente promocionada como una figura juvenil ascendente por medios del grupo Cartes, ya durante el gobierno de Santiago Peña fue designada ministra de la Juventud, enfrentando numerosas polémicas y utilizando la estructura del ente en la campaña colorada por la Municipalidad de Asunción. Desde hace unos meses viene siendo duramente cuestionada por la falta de programas efectivos a favor de la juventud.

¿Cuáles son las principales polémicas y denuncias contra la ministra de la Juventud?

Semanas atrás admitió haberle pagado US$ 19.000 a un youtuber mexicano que al final no vino al Paraguay; evitó que la Fiscalía la procese por la dudosa trazabilidad de su compra de un terreno en San Bernardino por más de G. 450 millones y desapareció durante las protestas de jóvenes contra Santiago Peña, aunque circulan videos de la misma siendo escrachada. Ahora también la denuncian por presunto desvío de fondos y por amedrentar a activistas que piden su destitución.

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¿Qué exigen los firmantes de la petición en change.org para su destitución?

Actualmente, una petición en el sitio change.org, en este enlace, ha reunido casi 56.000 firmas digitales para pedir la destitución de la funcionaria, a quien acusan de fracasar en llevar adelante programas que beneficien a la juventud.

“No podemos continuar permitiendo que alguien que no representa ni entiende las necesidades reales de los jóvenes dirija un cargo tan crítico. Es por esta razón que exigimos su destitución inmediata”, señala la petición.

Añaden que “bajo su gestión, numerosos programas que podrían haber mejorado las condiciones de vida de los jóvenes han quedado en papel o se han ejecutado de manera ineficiente”.