ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
10 de noviembre de 2026 - 19:40

Con 56.000 firmas por su destitución, ¿Por qué Alliana mantiene a Salma Agüero como ministra de Juventud?

Salma Agüero en 2016 con Horacio Cartes; en 2023 y con Pedro Alliana en 2024.
Salma Agüero en 2016 con Horacio Cartes; en 2023 y con Pedro Alliana en 2024.

Pese al desgaste, el presidente Pedro Alliana mantiene a la ministra de la Juventud, Salma Agüero en el cargo, ignorando las más de 56.000 firmas que exigen su destitución. La funcionaria tampoco presentó renuncia al cargo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presidente de la República Pedro Alliana mantiene en el cargo a la cuestionada ministra de la Juventud, Salma Agüero, contra quien ya se juntaron más de 56.000 firmas pidiendo su destitución. Pese a que el mandatario pidió a todos los secretarios de Estado poner sus cargos a disposición, ella tampoco renuncia. Siendo alumna, la funcionaria repudiaba la toma de colegios y de ahí ascendió como hurrera del cartismo.

Surgida como líder estudiantil durante las protestas del 2016, siendo menor de edad ya usó esta oportunidad para acercarse al entonces presidente de la República Horacio Cartes.

Lea más: Exjefa de campaña de ANR es la nueva ministra de la Juventud

No nos sentimos representados por los que hacen las tomas de colegios”, dijo entonces Agüero, siendo presidenta del Centro de Estudiantes del Salesianito, contra las medidas de fuerza de estudiantes del sector público de esos años. Incluso, pidió sanciones contra estos estudiantes que peleaban por una mejor educación.

Lea más: Cuestionan a Salma Agüero por amedrentar a jóvenes que piden su destitución

¿Cómo fueron los inicios de Salma Agüero como líder estudiantil del Salesianito?

Fuertemente promocionada como una figura juvenil ascendente por medios del grupo Cartes, ya durante el gobierno de Santiago Peña fue designada ministra de la Juventud, enfrentando numerosas polémicas y utilizando la estructura del ente en la campaña colorada por la Municipalidad de Asunción. Desde hace unos meses viene siendo duramente cuestionada por la falta de programas efectivos a favor de la juventud.

Horacio Cartes (a la derecha) y Salma Agüero en 2016, entonces dirigente del Salesianito que apoyaba al gobierno y repudiaba la toma de colegios.
Horacio Cartes (a la derecha) y Salma Agüero en 2016, entonces dirigente del Salesianito que apoyaba al gobierno y repudiaba la toma de colegios.

¿Cuáles son las principales polémicas y denuncias contra la ministra de la Juventud?

Semanas atrás admitió haberle pagado US$ 19.000 a un youtuber mexicano que al final no vino al Paraguay; evitó que la Fiscalía la procese por la dudosa trazabilidad de su compra de un terreno en San Bernardino por más de G. 450 millones y desapareció durante las protestas de jóvenes contra Santiago Peña, aunque circulan videos de la misma siendo escrachada. Ahora también la denuncian por presunto desvío de fondos y por amedrentar a activistas que piden su destitución.

Salma Agüero posa al lado del presidente Santiago Peña y del jefe de la ANR, Horacio Cartes.
Salma Agüero, el ex presidente Santiago Peña y el titular de la ANR, Horacio Cartes.

¿Qué exigen los firmantes de la petición en change.org para su destitución?

Actualmente, una petición en el sitio change.org, en este enlace, ha reunido casi 56.000 firmas digitales para pedir la destitución de la funcionaria, a quien acusan de fracasar en llevar adelante programas que beneficien a la juventud.

“No podemos continuar permitiendo que alguien que no representa ni entiende las necesidades reales de los jóvenes dirija un cargo tan crítico. Es por esta razón que exigimos su destitución inmediata”, señala la petición.

Campaña de firmas para la destitución de Salma Agüero.
Campaña de firmas para la destitución de Salma Agüero.

Añaden que “bajo su gestión, numerosos programas que podrían haber mejorado las condiciones de vida de los jóvenes han quedado en papel o se han ejecutado de manera ineficiente”.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar