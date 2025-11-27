Homenaje a ministro de RR.EE de Israel

La embajada del Estado de Israel ofreció un ameno brindis en homenaje a Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. El mismo visitó nuestro país cumpliendo una agenda oficial de trabajo destinada a fortalecer los vínculos bilaterales y promover nuevas áreas de cooperación entre Paraguay e Israel. El evento tuvo lugar en la Torre 4 del World Trade Center Asunción y asistieron autoridades, diplomáticos, miembros de la comunidad judía residente en el Paraguay, amigos e invitados especiales.