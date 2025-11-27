Sociales
27 de noviembre de 2025 - 01:00

Homenaje a ministro de RR.EE de Israel

El embajador de Israel Amit Mekel, César Diesel, el canciller de Israel Gideon Sa'ar, Raúl Latorre y Alejandro Rubín.
El embajador de Israel Amit Mekel, César Diesel, el canciller de Israel Gideon Sa'ar, Raúl Latorre y Alejandro Rubín.FERNANDO ROMERO 24-11-25 SOC

La embajada del Estado de Israel ofreció un ameno brindis en homenaje a Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. El mismo visitó nuestro país cumpliendo una agenda oficial de trabajo destinada a fortalecer los vínculos bilaterales y promover nuevas áreas de cooperación entre Paraguay e Israel. El evento tuvo lugar en la Torre 4 del World Trade Center Asunción y asistieron autoridades, diplomáticos, miembros de la comunidad judía residente en el Paraguay, amigos e invitados especiales.

La cónsul Talor Shamash y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
Marta Caballero y Magdalena Quiñónez.
Tamara Ben Hur y Nauan Grinberg.
Javier y Teresa Green.
Ron Tomer, Dafna Kaplansky y el embajador de Israel Amit Mekel.
Jack Fleishman y Palo Rubín.
Nancy Jara, Alejandro Morel y Sofía Schuartzman.
Alejandro Rubín y César Diesel.
