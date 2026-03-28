El cine nacional se vistió de gala para “Narciso”

Tras su consagración en la Berlinale 2026, donde obtuvo el prestigioso premio Fipresci, el cineasta Marcelo Martinessi presentó en Asunción su esperado segundo largometraje: Narciso. El Gran Hotel del Paraguay fue el escenario de un encuentro exclusivo con el elenco y el equipo creativo para revelar detalles de esta obra ambientada en la Asunción de 1959. Esta historia de deseo y represión llegará oficialmente a los cines paraguayos el próximo 9 de abril.