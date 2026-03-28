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28 de marzo de 2026 - 01:00

El cine nacional se vistió de gala para “Narciso”

Marcelo Martinessi, Belén Vierci y Sebastián Peña.
Marcelo Martinessi, Belén Vierci y Sebastián Peña. Pedro Gonzalez

Tras su consagración en la Berlinale 2026, donde obtuvo el prestigioso premio Fipresci, el cineasta Marcelo Martinessi presentó en Asunción su esperado segundo largometraje: Narciso. El Gran Hotel del Paraguay fue el escenario de un encuentro exclusivo con el elenco y el equipo creativo para revelar detalles de esta obra ambientada en la Asunción de 1959. Esta historia de deseo y represión llegará oficialmente a los cines paraguayos el próximo 9 de abril.

Por Nadia Cano
Diro Romero, Florencia Boccia y Manuel Cuenca.
Diro Romero, Florencia Boccia y Manuel Cuenca.
Ceci Torres, Margarita Irún y Liz Fernández Casabianca.
Ceci Torres, Margarita Irún y Liz Fernández Casabianca.
Adrí Morro junto con Vero Vega.
Adrí Morro junto con Vero Vega.
Monse Berro y Mayra Fleitas.
Monse Berro y Mayra Fleitas.
Lucía Bittar y Alexia Valdivia.
Lucía Bittar y Alexia Valdivia.