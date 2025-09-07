Policías de Ecuador abaten a un hombre que les disparó en medio de una persecución

Según la versión policial, los agentes estaban realizando un patrullaje de rutina la noche del sábado cuando se percataron de que un hombre era asaltado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Al notar la presencia de la Policía, los presuntos asaltantes intentaron escapar y los agentes iniciaron la persecución.

Durante el recorrido, los hombres dispararon en contra de los uniformados, quienes "ante la amenaza inminente hicieron uso legítimo de la fuerza y abatieron a un sujeto y neutralizaron al otro implicado", señaló la institución en un comunicado.

El hombre abatido, reconocido como Jorge M. B., de 37 años, tenía antecedentes penales por robo, asesinato y tenencia de armas no autorizadas. Mientras que el que fue capturado, José O. P., de 42 años, había sido detenido en varias ocasiones por los delitos de robo, homicidio simple, tenencia de armas y violación.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, atribuida al incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el estado de "conflicto armado interno" contra estos grupos armados, a los que pasó a denominar "terroristas".

Este año se inició como uno de los más violentos en Ecuador, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas delincuenciales.

Entre enero y junio, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4.619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.