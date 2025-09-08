Unión Postal Universal debate su futura estrategia tras nueva normativa aduanera de EEUU

Según un comunicado de la organización, delegaciones de los 192 países miembros de la UPU convergen hasta el próximo 19 de septiembre en Dubái, capital comercial de EAU, para debatir la estrategia de la unión 2026-2029, y definir el desarrollo de los servicios postales durante los próximos cuatro años.

Los organizadores del congreso, que se celebra cada cuatro años, han manifestado que tiene especial importancia para acordar una política común respecto a los retos y las oportunidades que afronta la UPU en era digital.

Entre otros temas, que incluyen el futuro de los servicios financieros, la UPU revisará propuestas que buscan modernizar los productos postales, la remuneración y la calidad del servicio para la era del comercio electrónico; fortalecer el papel del sector postal como proveedor de servicios inclusivos; garantizar la resiliencia de la red; y profundizar el apoyo regional de la organización a los países en desarrollo, según la nota.

En la agenda del congreso destaca también la reciente eliminación por parte de EE.UU de la exención arancelaria que regía desde hace casi un siglo sobre la entrada de mercancías de escaso valor, con lo que paquetes valorados en 800 dólares o menos estarán sujetas a dos tipos de tarificación arancelaria distintos.

Esa nueva medida aduanera entró en vigor el pasado 29 de agosto, según una orden ejecutiva firmada en julio por el presidente Donald Trump, y desde entonces decenas de empresas de unos 25 países decidieron suspender sus servicios a EE.UU., según la agencia postal de Naciones Unidas.

De acuerdo con la normativa, esos envíos podrán estar sujetos a aranceles de entre el 10 % y el 50 %, de acuerdo con el gravamen que el Gobierno Trump haya otorgado al país del que proceda el paquete.

El envío de cartas, documentos o regalos valorados en menos de 100 dólares quedarán exentos, eso sí, aunque los analistas advierten de que el nuevo sistema de revisión en aduana afectará a la puntualidad de las entregas.

Ante esa situación, el congreso de Dubái contará el próximo miércoles con una "sesión especial para informar a los países miembros sobre las últimas novedades en materia de interrupciones de la red relacionadas con los cambios regulatorios introducidos por EE.UU.", así como "las soluciones que se están explorando, y se ofrecerá un foro específico para el debate abierto", añadió el comunicado.

El Director General de la UPU, Masahiko Metoki, consideró que el congreso "es nuestra oportunidad para asegurar la solidez de todos los vínculos de nuestra red. Es nuestra oportunidad para demostrar que, a pesar de las diferencias de opinión o intereses, somos capaces de construir soluciones comunes, independientemente de nuestra región, nivel de desarrollo o modelo de negocio".

Por su parte, el presidente honorario del Congreso, Badr al Olama, subrayó que la conferencia "ofrece la oportunidad de marcar la pauta para la próxima era de los servicios postales universales y de garantizar que el sector siga siendo relevante y receptivo a las realidades del siglo XXI".

La UPU, con sede en Berna, es una de las organizaciones más antiguas, con 150 años de historia, ya que se fundó en 1874.