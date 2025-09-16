Austria convoca a su Consejo de Seguridad por la reciente violación del espacio polaco

Viena, 16 sep (EFE).- Austria, un país neutral, celebrará el miércoles una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación creada en Europa central y del este tras las violaciones del espacio aéreo polaco con drones rusos, informó este martes la agencia local APA.