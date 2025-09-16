Austria convoca a su Consejo de Seguridad por la reciente violación del espacio polaco

El Gobierno de la república alpina, una coalición de conservadores, socialdemócratas y neoliberales, ha convocado la cita para debatir la "violación del espacio aéreo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por parte de drones rusos" y las "amenazas híbridas", señala el diario vienés Standard en su web.
La reunión, en la que el Ejecutivo debe informar a la oposición sobre la nueva situación, había sido solicitada por el partido Los Verdes, al considerar su líder, la exministra Leonore Gewessler, que "la violación del espacio aéreo y el ataque directo a territorio polaco marcan una nueva escalada en la guerra rusa".
La ministra de Defensa, la conservadora Klaudia Tanner (ÖVP), ya había reaccionado a la incursión de 19 drones rusos en el espacio polaco el pasado día 9 pidiendo una mayor celeridad en la implementación del sistema de defensa antimisiles Sky Shield (ESSI).
Además, abogó por intensificar las negociaciones para que Austria, país miembro de la Unión Europea (UE) pero no de la OTAN, adquiera nuevos sistemas de defensa de largo alcance.
El Consejo de Seguridad Nacional de Austria es un órgano consultivo integrado por miembros del Ejecutivo y de los partidos parlamentarios, así como asesores expertos, y sus sesiones tienen lugar a puerta cerrada.