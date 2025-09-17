Gobierno español recalca que el contrato con Huawei no comporta ningún riesgo de seguridad

Fuentes de Interior reiteraron que ese sistema de almacenamiento cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes y que todas las empresas con las que trabaja la Administración en este tipo de procesos han recibido el visto bueno del Centro Criptológico Nacional.

Es la respuesta del ministerio al mensaje de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, quien considera que ese contrato con la multinacional china "puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera".

En una respuesta escrita al eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, quien le preguntó si el contrato entre Interior y Huawei "está alineado con las recomendaciones de la UE para la seguridad de las redes 5G", Virkkunen recordó que en 2023 Bruselas consideró que Huawei y ZTE "presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G".

La Comisión se comprometió a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones a las redes móviles de ambas compañías, así como a restringirles la financiación europea, e instó a todos los países de la UE a "adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores".

Sin embargo, el Ministerio del Interior español recalca que el servicio ofrecido por Huawei es el de un almacenamiento de las intervenciones de comunicaciones realizadas través de SITEL y al que solo tienen acceso la Policía Nacional y la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial, por lo que no tiene nada que ver con los servicios 5G sobre los que advirtió en el pasado la Comisión Europea.

El contrato entre España y Huawei, por valor de 12,3 millones de euros, llevó al Gobierno estadounidense de Donald Trump a suspender el intercambio de inteligencia con España, después de que así se lo pidieran los directores de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford.