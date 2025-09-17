La ciudad ecuatoriana de Guayaquil sufre dos explosiones en dos días seguidos, sin heridos

El primer incidente ocurrió en las inmediaciones del Mercado Juan Montalvo, en el sector de La Florida, en torno a las 13:30 del martes (18:00 GMT), y provocó daños en un vehículo y edificios aledaños, pero no dejó heridos.

El Ministerio del Interior, quien informó del arresto de dos personas, declaró que los sujetos presuntamente involucrados estarían vinculados con "actos terroristas".

El coronel Geovanny Arguello, de la Policía Nacional, declaró que la detención se produjo gracias a que pudieron identificar en una vivienda la motocicleta que habían utilizado cuando lanzaron el explosivo.

En el interior de dicho domicilio encontraron 18 mechas de seguridad, 10 tacos de dinamita envueltos en cinta de embalaje y una subametralladora, entre otros.

El segundo incidente se produjo a las 16:30 de este miércoles (21:30 GMT) cuando un vehículo explotó en la puerta de una discoteca y provocó una fuerte columna de humo que alertó a los ciudadanos.

Los Bomberos de Guayaquil informaron que las llamas fueron controladas por sus efectivos y que no se registraron heridos.

No obstante, el fuego causó inconvenientes en dos locales de planta baja y en una vivienda.

Las autoridades se encuentran investigando el suceso para esclarecer lo ocurrido y, por el momento, se desconoce si los sucesos podrían estar vinculados con actividades extorsivas, una tendencia al alza en la zona.

La Policía identificó un incremento de amenazas de atentados en zonas comerciales de Guayaquil por parte de al menos dos grupos criminales que les exigen miles de dólares a cambio de no volverlos a atacar.