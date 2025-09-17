Lituania desarticula trama rusa relacionada con envío de paquetes incendiarios por Europa

La investigación policial se ha llevado a cabo de manera conjunta por los tres países bálticos, Polonia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la Policía Criminal y la Fiscalía General de Lituania dieron a conocer la detención de un "grupo de individuos" que presuntamente se organizaron para cometer "cuatro actos terroristas en diferentes países europeos".

Según la investigación preliminar realizada por las autoridades lituanas, un ciudadano de ese país nacido en 1973 e identificado tan solo por las iniciales A. S. actuó en julio del año pasado junto con varios cómplices para enviar cuatro paquetes con artefactos incenciarios de fabricación casera a varios países europeos, para lo que usó los servicios de mensajería DHL y DPD.

Según la reconstrucción de los hechos, el 20 de julio de 2024, el primer paquete detonó en un almacén del aeropuerto alemán de Leipzig al ser activado por un temporizador preprogramado. Esto ocurrió poco antes de que estuviera previsto cargar el paquete en un avión de DHL con destino Reino Unido.

Al día siguiente, un segundo explosivo detonó a bordo de un camión que atravesaba Polonia y, el 22 de julio, el tercero incendió un almacén de DHL en Birmingham, Reino Unido, sin causar víctimas ninguno de ellos.

Finalmente, el cuarto paquete, transportado por carretera a través de Polonia, no llegó a explotar debido a un fallo técnico.

El explosivo usado fue termita, un material utilizado con fines industriales y militares y con una temperatura de combustión especialmente elevada, destacó el comunicado.

"Durante la investigación preliminar, se determinó que los crímenes especificados fueron organizados y su implementación coordinada por ciudadanos de la Federación Rusa, asociados y vinculados con los servicios de inteligencia militar de la Federación Rusa", aseguraron las autoridades lituanas.

Finalmente, destacaron que dos de los supuestos coordinadores de los atentados, un ruso-ucraniano y un ruso-lituano, también estuvieron implicados presuntamente en el incendio de un establecimiento de IKEA en Vilna en mayo de 2024.

Durante la organización y preparación de los atentados, participaron también ciudadanos de Lituania, Rusia, Letonia, Estonia y Ucrania para "tareas individuales", reclutados a través de Telegram y que recibieron pagos con criptomonedas, según la investigación.

El año pasado, el jefe de los servicios secretos del interior de Alemania aseguró que si el avión de DHL que debía recoger el paquete explosivo de Leipzig no hubiera tenido retraso, el artefacto hubiera explotado en el aire y causado una catástrofe de grandes proporciones.