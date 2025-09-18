Una actriz de teatro hizo de modelo para Diella, la primera 'ministra virtual' del mundo

"Como responsable del trabajo de la ministra de Estado Diella, pido a los servicios que le den la palabra", dijo hoy el primer ministro albanés, el socialdemócrata Edi Rama, tras lo cual apareció en las pantallas del hemiciclo la imagen de Bisha vestida con traje tradicional albanés, siendo así la primera 'ministra virtual' del mundo.

"No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales", aseguró la ministra virtual, cuyo lanzamiento la semana pasada llamó mucho la atención fuera y dentro del pequeño país balcánico, candidato a entrar en la UE.

"Sólo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable", agregó Diella en su presentación ante los diputados.

La actriz explicó esta semana en el canal Klan TV que las fotografías en las que encarna a Diella fueron tomadas a finales de 2024 y que la ministra virtual mantendrá su imagen hasta diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo un contrato de un año. El contrato con e-Albania es hasta diciembre de 2025", explicó Bisha, en referencia a la plataforma digital oficial del Gobierno que proporciona servicios públicos en línea a ciudadanos y empresas.

E-Albania permite a las personas acceder a servicios del Gobierno, como solicitar documentos, pagar tasas, consultar registros y realizar otras gestiones administrativas sin necesidad de acudir físicamente a ninguna oficina pública.

"El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Agencia Nacional de la Sociedad Digital de Albania, contactó con el Teatro Nacional y pidió mi nombre. Me dijeron que tenían un proyecto para mí", recordó la actriz.

"Está bien -me dije- nos gustan este tipo de proyectos, somos actores, somos artistas, y cuando nos invitan a proyectos, es algo positivo, no solo económicamente, sino también para la imagen del teatro", agregó Bisha, de 57 años.

Para poder proporcionar suficiente material de su voz para Diella, la actriz tuvo que hablar durante unos 30 minutos sin parar y además grabar durante otras cinco horas numerosos textos del contenido de la plataforma e-Albania.

"Fue agotador. Media hora sin interrupción", explicó la actriz, conocida en Albania por su trabajo durante más de cuatro décadas en el Teatro Nacional de Tirana y también en algunas producciones albanesas de cine.

Bisha reconoció que al principio no era consciente del alcance de este proyecto y que se sorprendió mucho cuando el primer ministro presentó a Diella la semana pasada como "ministra".

"Cuando escuché al primer ministro, me dije: ¿qué es esto? ¿qué está diciendo?", dijo en la entrevista.

La actriz admitió además que sus honorarios no fueron muy elevados para encarnar a Diella, que en albanés significa 'Sol'. "Cobré muy poco. Si hubiera sabido que Diella iba a ser tan famosa...", concluyó.